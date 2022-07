Avatar 2 : de nouveaux éléments dévoilés sur le personnage de Kate Winslet

Kate Winslet retrouve James Cameron avec « Avatar : la voie de l’eau ». Son personnage dans le film se dévoile davantage avec une nouvelle image et une description faite par l'actrice.

Avatar 2 : l'aventure continue !

James Cameron a toujours aimé prendre son temps pour repousser les limites visuelles du cinéma. En effet, on a pu le voir en 1991 avec Terminator : Le jugement dernier et en 1997 avec Titanic. En 2009, il fait son grand retour avec Avatar, un film de science-fiction marqué par ses deux obsessions : la puissance des effets spéciaux et son amour pour la nature. Ainsi, son film ne révolutionne rien en termes de scénario (un être civilisé qui se prend d’amour pour des indigènes, jusqu’à prendre leur parti). Mais c’est surtout sur le plan technique que le réalisateur fait mouche.

L’univers bleu de la planète du film est une pépite pour les yeux du spectateur. Que ce soit sa faune et sa flore, les animaux qui l’habitent et le peuple Na’Vi qui est présenté, Pandora est LA grande star du film, plus que l’histoire, les personnages ou les acteurs qui les interprètent.

Avatar @20th Century Studios

Avec 2,78 milliards de dollars de recettes, sa suite est donc attendue… Surtout qu’elle a été maintes fois repoussée, que ce soit par le réalisateur, la production ou bien la crise de Covid-19. Pour ce second volet d’Avatar, James Cameron délaisse un peu la jungle pour prendre comme terrain son lieu de prédilection : la mer et les fonds marins. Ainsi, Avatar : La voie de l'eau se déroule dix ans après les événements du film sorti en 2009. On suit Jake et Neytiri qui sont devenus parents. Cependant, leur existence est de nouveau menacée par la dangereuse ONG Resources Development Administration, qui fait son retour sur Pandora. Jake et sa famille sont donc contraints de fuir et de se réfugier sur les récifs. Mais, sur place, ils font la rencontre d’un clan Na’vi plus différent que le leur.

Kate Winslet sort les armes

Au vu des réactions délirantes du public suite au lancement de sa bande-annonce (150 millions de vues en 24h sur Youtube), Avatar : la voie de l’eau est donc l’un des films à voir en cette fin d’année. Surtout que son casting est toujours aussi impressionnant. Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Giovani Ribisi, avec également Michelle Yeoh ou encore Kate Winslet. Pour cette dernière, c’est le retour d’une fantastique collaboration avec James Cameron, 25 ans après le mythique Titanic.

Dans ce second opus d’Avatar, Kate Winslet interprétera Ronal, la mystérieuse cheffe du clan Na’vi que rencontrera Jake et les siens, lorsqu’ils tenteront de prendre asile sur les récifs. Si on a déjà pu l'apercevoir dans la bande-annonce, elle apparaît désormais en couverture du prochain magazine Empire, dans lequel des détails sont donnés sur le personnage.

On nous promet que la Na'vi sera aussi féroce que crainte. Dans ce numéro spécial, l’actrice britannique décrit d’ailleurs cette guerrière comme redoutable et prête à tout pour protéger son foyer. On a donc hâte de la découvrir sur grand écran, sa confrontation avec Neytiri (femme tout aussi dangereuse qu’elle) promettant d’être explosive. Rappelons d’ailleurs que pour son rôle, Kate Winslet s’est préparé comme une super-héroïne, notamment pour ses scènes sous-marines. La comédienne a d’ailleurs réalisé une session d’apnée extraordinaire, en restant plus de 7 minutes sous l’eau.

Avatar : la voie de l’eau sortira le 14 décembre au cinéma.