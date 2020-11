Avatar 2 : Kate Winslet parle de James Cameron et de sa scène tournée en apnée

Plus de vingt ans après "Titanic", James Cameron a remis l'actrice Kate Winslet dans l'eau. Celle-ci s'est confiée dans une interview à Collider sur son travail avec le réalisateur, et sa fameuse séquence d'apnée tournée pour "Avatar".

En 1997, James Cameron laissait Kate Winslet, Rose de son immense film Titanic, transie de froid sur une planche au milieu de l'océan atlantique. Les années qui ont suivi ont vu la carrière du réalisateur se maintenir au sommet, James Cameron devenant définitivement un cinéaste à records avec Avatar, un pionnier de la 3D et de l'imagerie sous-marine. Elles ont aussi vu l'actrice britannique Kate Winslet devenir une des stars de sa génération, et une interprète précieuse pour le cinéma mondial des deux dernières décennies. 23 ans après leur première collaboration sur Titanic, ils se retrouvent pour le tournage des suites d'Avatar, dans lesquelles - au moins Avatar 2 - l'actrice interprètera une Na'vi, Ronal. L'actrice s'est confiée à Collider sur ces retrouvailles avec James Cameron, et sur sa fameuse scène tournée en apnée.

Entre Titanic et Avatar, James Cameron a changé

Il est de notoriété publique que James Cameron est un réalisateur exigeant, un cinéaste très puissant dans l'industrie, et qu'il a tout à fait conscience de la place qu'il y occupe. Du point de vue de l'actrice, qui a le privilège de pouvoir comparer deux expériences, James Cameron a évolué depuis Titanic, gagnant en sérénité et en expérience.

Eh bien, vous voyez, nous sommes tous plus vieux. Nous avons tous vieilli. Je repense au tournage de Titanic et ce n'est pas un secret qu'il était très dur. C'était très, très stressant et très difficile pour toutes les équipes. Quand je pense à ce que Jim a dû mettre en place... des semaines de six jours, pendant sept mois et demi, dont quatre et demi de nuit Aujourd'hui, j'ai encore plus de respect pour lui que je n'en ai jamais eu. Le James Cameron d'Avatar est plus calme. Je dirais qu'il est simplement plus en accord avec lui-même. C'est dû à l'expérience.

Et comme on a pu s'en rendre compte, Kate Winslet s'est particulièrement investie, comme en témoigne la photo prise d'elle en pleine session d'apnée pour Avatar, chronométrée à 7mn et 14 secondes !

@ 20th Century Studios

C'était incroyable. C'est vrai, je marchais au fond d'un bassin. C’est une grande séquence de cérémonie avec ces énormes et lourdes ailes. C'était d'abord assez effrayant. Mais en réalité, quand vous pouvez retenir votre respiration pendant sept minutes, la peur disparaît. Étrangement, j'ai été capable d'y parvenir toute seule, et je n'étais plus du tout effrayée. Et il y avait tellement de sécurité. Deux plongeurs de sécurité pour chaque acteur, deux pour chaque caméra sous-marine. Il y avait tellement de gens dans ce bassin ! Apprendre à retenir ma respiration a été une des choses les plus relaxantes que j'ai jamais faites, parce qu'il faut ralentir son corps.

Que l'on aime ou pas l'univers Avatar créé par James Cameron, qu'on ait ou non la patience d'attendre ses films aux temps très longs de production, ce genre de performance et de témoignage venant d'une professionnelle comme Kate Winslet sont la preuve que James Cameron est un véritable génie et "inventeur" de cinéma, et qu'à suivre son exemple, rien n'est impossible. Rendez-vous en 2022 pour poursuivre cette formidable aventure du 7ème art !