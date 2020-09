Avatar 2 : de nouvelles photos de tournage dévoilent des soldats en pleine action

"Avatar 2" c'est un film que l'on attend presque plus tant il se fait désirer. Pourtant, James Cameron travaille activement dessus et on peut vérifier que les choses progressent avec des nouvelles images du tournage qui nous préparent à une grosse baston.

Avatar 2, encore en tournage

La production d'Avatar 2 a été impactée par l'arrêt causé par le coronavirus. L'équipe a pu se remettre en ordre de marche depuis quelques semaines et continue de travailler pour nous livrer un second opus qui met décidément un temps infini à se concevoir. On sait que James Cameron n'a pas voulu se dépêcher et a préféré imaginer toutes les suites d'un seul coup avant de tourner la moindre nouvelle image. Un choix qui se comprend, pour une question de cohérence, mais quand on se trouve à la place des spectateurs, l'attente est beaucoup trop longue.

La bonne nouvelle est que les travaux continuent en Nouvelle-Zélande. Sam Worthington et Zoe Saldana préservent leur rôle au centre d'une intrigue qui devrait encore parler d'une menace guettant le peuple Na-vi. La surprise vient des retours de Sigourney Weaver et Stephen Lang, qui devaient normalement être morts. On ne sait pas précisément ce que le scénario va raconter mais James Cameron a imaginé Avatar 2 avec un gros paquet de séquences qui se dérouleront sous l'eau. D'autres recoins de l'univers seront explorés, avec encore des trouvailles que l'on imagine magiques. Le metteur en scène n'est pas du genre à bâcler ses projets et fait toujours preuve d'un gros niveau d'exigence. Pour rappel, le premier film narre l'arrivée de Jack Sully sur la planète Pandora dans la peau d'un avatar qui lui permet d'être semblable à un Na-vi, des êtres qui sont tous très grands et à la peau bleue. Il va ainsi se retrouver au milieu d'un conflit qui oppose les siens - les hommes - et les locaux.

Ça va barder !

Comme souvent, c'est avec des images prises sur le plateau que l'on peut avoir un aperçu d'Avatar 2. Le producteur Jon Landau nous donne des nouvelles du projet avec deux clichés qui sentent la poudre à canon. Sur la première, le réalisateur de seconde équipe est en train de diriger un cascadeur en tenue de combat. Sur la seconde, on peut voir des humains armés de gros fusils.

Avatar 2 a non seulement été touché lors de son tournage, mais le coronavirus a également poussé Disney à revoir sa date de sortie. C'est désormais le 14 décembre 2022 que le film sera (a priori) visible sur les écrans. Une échéance lointaine qui a encore le temps de changer dans le contexte que l'on connaît...