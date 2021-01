Avatar 2 : découvrez un nouveau décor magique de Pandora

On continue encore d'entendre parler de "Avatar 2" et toujours pas la moindre petite première image officielle à se mettre sous la dent. Il ne reste qu'à se contenter encore d'un nouveau concept art présentant un recoin de Pandora inconnu du public.

Avatar 2 : rendez-vous en 2022

On a pris l'habitude d'attendre Avatar 2. Depuis l'immense succès du premier épisode, qui a longtemps été à la première place des plus gros succès au box-office, on ne fait que patienter. James Cameron a voulu d'abord écrire toutes les suites avant de se consacrer aux prises de vue. Et même quand cette étape a été lancée, elle a demandé énormément de temps. Parce qu'on sait qu'avec le réalisateur, des défis techniques sont imposés à ses équipes. Cette fois, son obsession a été de développer la partie aquatique de son univers. De quoi lui rappeler des souvenirs de son tournage de Titanic.

Aux dernières nouvelles, le tournage de l'épisode 2 est bouclé et celui du 3 ne doit pas en être loin. Les projets avancent mais il reste encore du temps avant le moment où l'on va replonger dans l'univers. Avatar 2 est pour le moment prévu le 14 décembre 2022. À moins d'un autre report, cette date devrait être maintenue.

Aucun synopsis officiel n'a été dévoilé mais on sait que Jake (Sam Worthington) sera de retour, toujours dans la peau d'un Na'vi. Il a formé une famille avec Neytiri (Zoe Saldana) mais des aventures loin de leur petit nid douillet les attendent. On ne sait pas lesquelles mais de nombreux aperçus teasent une omniprésence de l'eau. Nous allons explorer une partie différente de Pandora dans un spectacle techniquement impeccable.

Un aperçu de plus

Le producteur Jon Landau continue de communiquer sur le prochain Avatar à sa manière et vient de dévoiler sur les réseaux sociaux un concept art d'un endroit de cette planète spéciale :

Des habitations sont construites juste au-dessus de l'eau, accrochées aux racines de ce qui semble être un immense arbre. On reste dans quelque chose de cohérent avec l'univers que l'on connaît déjà où la nature est primordiale. Est-ce là que résident Jake et Neytiri ? Possible. La seule information concrète que l'on a sur ce décor est qu'il s'agit du village Metkayina. Nous voilà pas plus avancés qu'avant...

Le montage d'Avatar 2 va encore prendre du temps et on ne parle même pas de toute la post-production. La date de sortie étant encore lointaine, nous ne sommes pas sûrs que la moindre imagine officielle du film sera dévoilée cette année.