Avatar 2 : James Cameron a menacé de virer ses scénaristes

James Cameron était très remonté ces derniers temps. Le cinéaste, qui travaille actuellement sur les suites d'« Avatar », a en effet menacé de renvoyer certains de ses scénaristes. La raison : il voulait qu'ils restent concentrés.

Avatar : les suites sont en approche

James Cameron n'a pas réalisé de film depuis 2009, et la sortie d'Avatar. Depuis, le cinéaste se concentre sur la mise en scène de ses trois suites, prévues dans les prochaines années. Même s'il s'est également consacré à la production, notamment sur Alita : Battle Angel et Terminator : Dark Fate, James Cameron reviendra bientôt sous sa casquette de réalisateur avec Avatar 2. Le film est attendu le 14 décembre 2022 dans les salles de cinéma, et verra les retours de Sam Worthington, de Zoe Saldana, de Sigourney Weaver et même de Stephen Lang dans leurs rôles respectifs. Kate Winslet, qui avait déjà collaboré avec James Cameron sur Titanic, rejoint la distribution de ce deuxième film.

James Cameron menace de virer ses scénaristes

James Cameron est un artiste qui aime tout contrôler, et qui prend de la place. Le cinéaste Tim Miller s'était d'ailleurs étendu sur cette question pendant la promotion de Terminator Dark Fate. Et l'exigence de James Cameron a encore frappé. Il a déclaré au micro du podcast de Marianne Williamson qu'il a menacé de renvoyer certains de ses scénaristes sur Avatar 2. Ces derniers voulaient apporter du sang frais à la franchise, et emmener le film vers d'autres horizons. Mais James Cameron a insisté sur le fait de rester très fidèle au film original :

Quand je me suis assis pour écrire les suites, je savais qu'il y en aurait trois. Finalement cela s'est transformé en quatre. J'ai réuni un groupe de scénaristes et j'ai dit : "Je ne veux entendre aucune nouvelle idée. Jusqu'à ce que nous ayons passé un certain temps à déterminer ce qui a fonctionné sur le premier film (...)" Ils ont commencé à vouloir imaginer de nouvelles histoires. J'ai dit : "Nous ne faisons pas encore cela." Finalement, j'ai dû menacer de tous les renvoyer parce qu'ils faisaient ce que font les scénaristes, c'est-à-dire essayer de créer de nouvelles histoires. J'ai dit: "Nous devons comprendre ce qui a marché et protéger cette flamme."

Avatar ©20th Century Fox

Pas touche au bébé de James Cameron. Ce dernier veut avoir un contrôle artistique total sur son œuvre, et ça peut se comprendre. Le cinéaste a investi tellement de temps et d'argent dans ses suites d'Avatar, qu'il veut que tout soit absolument parfait. Et surtout en accord avec sa propre vision des choses. Pour lui, les suites d'Avatar ne servent pas simplement à raconter de nouvelles histoires. Elles doivent s'ancrer dans un univers plus large, une thématique universelle, pour coller avec le succès du premier film. Cependant, menacer les emplois de ses scénaristes est peut-être légèrement trop virulent...