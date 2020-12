Avatar 2 : James Cameron dévoile des photos du tournage

Pour marquer la fin d'une nouvelle année de tournage, James Cameron a dévoilé quelques photos du tournage des suites de "Avatar". La suite de la franchise, "Avatar 2", est attendue pour décembre 2022.

Avatar, la franchise au très long cours

Le temps passe, et les suites d'Avatar avancent. À leur rythme, et l'attente des fans ne cesse de grandir. La franchise créée par James Cameron en 2009 attend toujours son nouvel opus, et si les délais sont tenus on pourra le découvrir en décembre 2022. Un temps encore long mais qui colle avec les ambitions et la méticulosité du cinéaste, dont le film Avatar 2 ne peut qu'espérer battre les records du précédent. Comme l'année dernière, la production a souhaité marquer symboliquement la fin du tournage pour l'année 2020 en dévoilant quelques images du tournage. Et comme l'année dernière, c'est un nouvel aperçu de l'équipement impressionnant nécessaire au tournage des suites.

Pour l'amour de la technique

C'est James Cameron himself qui a dévoilé sur Twitter des photos du tournage des suites de Avatar où l'on peut apercevoir différents engins, des photos prises par le producteur Jon Landau. Des aperçus rares pour une production tenue secrète, et un effet de communication important à - pour le moment - très peu de frais.

On peut ainsi découvrir "Le Matador", un navire militaire de plus de 15 mètres conçu pour le film et posé sur une base mobile à 360 degrés. La deuxième photo montre trois grues télescopiques pour caméra et la troisième le fameux "Russian Arm", système de bras pour caméra monté sur un SUV Mercedes. De beaux jouets pour James Cameron qui termine par un sympathique :

Une journée normale sur le tournage des suites d'Avatar.

Du robot humanoïde T-800 de la franchise Terminator en passant par Abyss et Titanic avant Avatar, James Cameron innove aussi bien dans les rendus visuels que dans la manière de les obtenir, à grand renfort d'équipement high-tech. On sent que le cinéaste aime autant ses acteurs et actrices que ses machines, et après les images de Kate Winslet en apnée c'est au tour de la technique de venir nourrir notre imaginaire.