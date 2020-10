Avatar 2 : une photo impressionnante de Kate Winslet en apnée dévoilée

Une grande partie du tournage de "Avatar 2" s'est déroulée dans l'eau, parce que James Cameron a décidé d'explorer la phase aquatique de la planète Pandora. Kate Winslet, qui a rejoint le casting pour cette suite, s'illustre dans une impressionnante image où elle joue en apnée.

Avatar 2 : plus de 10 ans après le premier, on l'attend toujours

Quand il se lance dans un projet, James Cameron ne fait pas les choses à moitié. Preuve en est avec sa saga Avatar, qui est uniquement composée d'un seul film pour l'instant. Sorti en 2009, le premier film a été l'un des plus gros succès financiers de l'histoire, avec 2.744 milliards de dollars au box-office. Un score record, qui a été dépassé l'année dernière par Avengers : Endgame. Le réalisateur va peut-être reprendre son trône avec Avatar 2, une suite qui met du temps à arriver. James Cameron a souhaité d'abord écrire tous les scénarios des prochains films avant d'en commencer les prises de vue.

L'histoire qu'il a inventé débute avec le Marine Jack Sully (Sam Worthington), un tétraplégique qui participe au programme Avatar. Les humains veulent aller à la rencontre des Na'vis sur Pandora, une espèce d'êtres à la peau bleue et à la taille importante. Ils vivent en communion avec la nature et selon des valeurs de paix. Jack se transforme physiquement en l'un d'eux et regagne ainsi l'utilité de ses jambes. Il est envoyé à la rencontre de ce peuple. Les hommes savent qu'un minerai rare se trouve sur cette planète, mais ils ne peuvent pas l'extraire sans l'accord des locaux. Jack va commencer à nouer une relation de confiance avec des Na'vis et va même tomber amoureux de Neytiri (Zoe Saldana). Mais quand la guerre éclate, il va devoir choisir pour de bon son clan.

Avatar 2 rappelle tout logiquement Sam Worthington et Zoe Saldana dans les rôles principaux. On les pensait disparus, mais Sigourney Weaver et Stephen Lang seront aussi de retour ! Kate Winslet et Michelle Yeoh rejoignent ce beau monde en cours de route. Aux dernières nouvelles, le tournage du second épisode a été bouclé et celui du troisième avance convenablement. Même si on a déjà beaucoup attendu, on espère que la date de sortie du 14 décembre 2022 sera respectée pour Avatar 2.

Kate Winslet de retour dans l'eau pour James Cameron

James Cameron qui demande à Kate Winslet de jouer dans l'eau, ça nous rappelle forcément Titanic, quand l'actrice sauvait sa peau sur une planche en bois pendant que Leonardo DiCaprio mourait littéralement de froid. Le réalisateur retrouve ainsi l'actrice pour Avatar 2. James Cameron s'est lancé un gros défi avec ce nouvel opus en tournant un paquet de scènes sous l'eau. Le scénario va se charger de nous faire explorer d'autres recoins de la planète Pandora. Les acteurs ont donc donné de leur personne pour tourner les plans. Quiconque a déjà nagé sait que se déplacer dans et sous l'eau demande des efforts. Imaginez maintenant que cette difficulté entre en contact avec les exigences d'un tournage de blockbuster. Ajoutons, aussi, que Cameron est friand de performance capture, ce qui ajoute un peu plus de complexité à l'ensemble.

À défaut d'avoir des images officielles d'Avatar 2, plusieurs aperçus du tournage ont été dévoilés (ici et là). On y voit souvent les prises de vue dans des grands bassins. Pour ne pas changer, la nouvelle image qui vient d'être donnée au fans présente Kate Winslet dans l'eau, avec tout l'attirail pour la performance capture. Dans une récente interview chez The Hollywood Reporter, elle explique à quel point ça a été dur de tourner le film. L'actrice a été obligée d'apprendre à plonger, à se mettre en apnée et à faire son job en même temps. Elle avoue, assez fière, avoir réussi à retenir sa respiration pendant 7 minutes et 14 secondes.