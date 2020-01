Avatar 2 : James Cameron dévoile le nouvel univers dans des sublimes concept arts

Vous avez aimé ? Partagez :

James Cameron a décidé de gâter les fans d’Avatar ! Après des années de préparation et des mois de tournage, le réalisateur a dévoilé plusieurs concept arts sublimes qui lèvent le voile sur le futur univers aquatique qui attend les Na’Vi dans Avatar 2, et les autres suites. On a hâte de découvrir tout ça.

Pandora, la planète sur laquelle les Na’vi évoluent dans Avatar, est encore loin d’avoir révélé tous ses secrets. Dans le très attendu Avatar 2 qui arrivera (normalement) dans nos salles au mois de décembre 2021, les créatures à la peau bleue nous entraîneront avec elles dans des univers inexplorés, et beaucoup plus aquatiques, mais toujours aussi féeriques.

Avatar 2 : des sublimes concept arts

Si James Cameron veut, comme il l’espère, reprendre sa place de leader au box-office mondial, il a intérêt à proposer du très lourd pour ces suites d’Avatar, que tous les fans attendent de pied ferme depuis des années. S’il a pris son temps, c’est pour une bonne raison. Visuellement, les films promettent encore une fois d’être hallucinants, et le réalisateur a une nouvelle fois dépassé les limites d’un point de vue technologique pour émerveiller le public.

En effet, une majeure partie d’Avatar 2 se déroulera sous l’eau, et James Cameron a fait appel à de la performance capture aquatique, une grande première pour un long-métrage (qui a d’ailleurs conduit Kate Winslet à se dépasser physiquement).

Pour nous mettre l’eau à la bouche, le réalisateur a partagé des sublimes concept arts qui lèvent le voile sur l’univers qui nous attend dans les suites d’Avatar, avec notamment des magnifiques côtes peuplées de nouvelles créatures chevauchées par les Na’vi :

Avatar 2 et les autres suites se dérouleront donc en grande partie dans les océans de Pandora. On fera notamment la connaissance d’un nouveau peuple, appelé « peuple du Récif » mené par Ronal, le personnage interprété par Kate Winslet, qui l’a conduite à se dépasser physiquement pour tourner ses scènes sous l’eau et rester sept minutes en apnée.

Si le film n’est pas une nouvelle fois repoussé, nous pourrons le découvrir le 15 décembre 2021 dans les salles françaises. On a déjà hâte de retrouver Pandora.