Avatar 2 : James Cameron raconte le défi de la performance capture sous-marine

[ATTENTION, cet article contient de légers spoilers !] Avec "Avatar : La Voie de l'eau", James Cameron clame à nouveau son amour pour les océans et les fonds marins. Pour cela, le réalisateur et ses équipes ont développé la performance capture sous-marine et se sont heurtés à plusieurs obstacles.

Avatar - La Voie de l'eau : Pandora s'agrandit

13 ans après la sortie du premier volet, l'aventure de Neytiri (Zoe Saldana) et Jake Sully (Sam Worthington) se poursuit enfin au cinéma avec Avatar : La Voie de l'eau. Une aventure qui ne concerne plus seulement les deux héros puisque plus de dix ans après les événements d'Avatar, ils sont devenus parents des jeunes Neteyam (Jamie Flatters), Kiri (Sigourney Weaver), Lo'ak (Britain Dalton) et Tuktirey (Trinity Jo-Li Bliss).

Alors qu'ils mènent une vie paisible, le retour de la RDA sur l'exolune détruit soudainement leur bonheur familial. Poursuivis par Miles Quaritch (Stephen Lang), bien vivant et déterminé à se venger, Neytiri et Jake n'ont d'autre choix que de quitter le clan Omatikaya. Au cours de leur exil, ils trouvent refuge chez les Metkayina, qui vivent près des océans et sont menés par les guerriers Ronal (Kate Winslet) et Tonowari (Cliff Curtis). Pour être en harmonie avec ce nouvel environnement, la famille passe par une longue phase d'initiation.

Avatar : La Voie de l'eau ©20th Century Studios

Spectacle colossal d'une fluidité et d'un réalisme hallucinants, Avatar : La Voie de l'eau est une nouvelle révolution technologique, immersive et permettant l'émerveillement total comme aucun blockbuster hollywoodien ne l'a fait ces dernières années (découvrez notre critique ici). Si cette suite a mis autant de temps à débarquer dans les salles obscures, c'est en partie parce que James Cameron et ses équipes ont dû apprendre à maîtriser la performance capture sous-marine.

Un gigantesque réservoir conçu pour le film

Pour Titanic, le cinéaste avait fait construire un bassin pouvant contenir pas moins de 65 millions de litres d'eau. Pour Avatar : La Voie de l'eau, un réservoir de 36 mètres de longueur, 18 de large et 9 de profondeur a vu le jour dans les studios de Manhattan Beach, en Californie, où se trouve la société de production Lightstorm Entertainment, cofondée par James Cameron. C'est dans cette énorme cuve d'une capacité de 100 mètres cube d'eau qu'ont été tournées les scènes aquatiques du long-métrage.

Un lieu que James Cameron décrit comme "un couteau suisse" dans le dossier de presse, ajoutant :

Nous pouvions faire des vagues venant se briser sur le rivage et avoir des comédiens tentant de sortir de l'eau alors qu'ils sont heurtés par les vagues. Nous pouvions créer l'interaction du ressac avec les créatures et les gens qui remontent à la surface, prennent une vague de plein fouet et essaient de déclamer leur texte... tout en essayant de respirer en même temps.

Avatar : La Voie de l'eau ©20th Century Studios

Pour créer des vagues artificielles, l'équipe du long-métrage a développé un outil doté de deux hélices de bateau surnommé "le champ de course" et pouvant entraîner "un courant de dix noeuds", ce qui correspond à environ 18,5 km/h.

Une équipe en apnée

Afin que les acteurs puissent plonger et sortir de l'eau naturellement, un autre volume (plateau de performance capture) était disposé à moins d'un centimètre au-dessus du réservoir. Si les personnages plongent et remontent à la surface, c'est parce que les comédiens ont véritablement effectué ces mouvements, ce qui renforce l'émotion selon le réalisateur. Il précise à propos de ce procédé inédit :

L'ordinateur prend les données d'un volume, puis de l’autre et, en temps réel, intègre toutes ces informations pour me montrer sur la caméra virtuelle des gens qui vont et viennent, nagent, montent sur un ponton ou plongent et évoluent sous l'eau. Il s'agissait de fusionner deux méthodes de capture complètement distinctes.

Pendant le tournage, James Cameron s'est heurté à un problème. Alors qu'il pensait pouvoir équiper ses techniciens de matériel de plongée, il s'est rendu compte que les bulles provoquées par les appareils respiratoires agissaient comme "des miroirs réfléchissants" et perturbait le sytème de performance capture, qui ne parvenait plus à faire la différence entre un point de marquage et une bulle. Comme les acteurs, les techniciens ont donc dû se former à la plongée en apnée. Le cinéaste explique à ce sujet :

Tous ceux qui travaillaient dans le réservoir devaient retenir leur souffle. Si quelqu'un en bas s’occupait des éclairages, il retenait sa respiration. Pareil pour les opérateurs caméra.

Des prouesses techniques qui ont permis de donner naissance à quelque chose de nouveau au cinéma. Avatar : La Voie de l'eau est à découvrir dans les salles obscures dès le 14 décembre 2022.