Avatar 2 : le producteur Jon Landau dévoile des éléments de l'intrigue

Le producteur d' "Avatar 2", Jon Landau, donne de nouveaux détails de l'intrigue. Il offre quelques précisions sur l'histoire du couple central de la franchise, Jake et Neytiri, faisant ainsi allusion à leur avenir au sein de la saga.

En 2009, James Cameron révolutionne le septième art en proposant Avatar. Un long-métrage inédit, offrant une approche visuelle sans précédent. Avatar explose le box-office et devenait en son temps le film qui a engendré le plus d'entrées de l'histoire du cinéma (aujourd'hui c'est Avengers : Endgame). Tandis que le tournage devrait très prochainement reprendre en Nouvelle-Zélande, la production ne cesse de lâcher quelques petits teasing depuis quelques semaines maintenant. Aujourd'hui, c'est le producteur Jon Landau qui apporte ses propres précisions.

Les héros auront une famille

Depuis mars dernier la production des suites de Avatar a été interrompue à cause du Covid-19 . Cependant, James Cameron reste optimiste et promet qu'Avatar 2 sortira toujours en décembre 2021. Tandis que le tournage va reprendre incessamment sous peu, Jon Landau, producteur de la franchise, s'est entretenu avec le média RNZ. Il a divulgué quelques détails de l'histoire. Il promet qu'il y a encore beaucoup à découvrir sur ce qui va arriver : « c'est l'histoire de la famille Sully et ses efforts pour rester solidaire ». Le producteur a ensuite été plus précis et a ajouté ceci :

Jake et Neytiri ont une famille dans ce film. Ils sont obligés de quitter leur maison, ils sortent et explorent les différentes régions de Pandora. Ils passent énormément de temps sur l'eau, autour de l'eau et évidemment dans l'eau. Aujourd'hui, si les gens se tournent autant vers le divertissement c'est avant tout pour s'échapper, pour échapper au monde dans lequel nous vivons, pour échapper aux pressions quotidiennes de la vie. Je pense qu'avec Avatar, nous avons l'occasion de permettre aux gens de s'échapper dans un monde incroyable avec des personnages incroyables qu'ils suivent avec intérêt. Nous voulons faire comme Peter Jackson avec Le Seigneur des Anneaux.

La comparaison avec Le Seigneur des Anneaux est assez logique puisque les deux sagas sont tournées en Nouvelle-Zélande. Et puis Jon Landau espère avoir le même succès que Peter Jackson. Avec Avatar 2, James Cameron veut explorer une nouvelle facette de son univers. Le cinéaste veut plonger ses spectateurs dans les eaux profondes de Pandora. Il promet qu'une grande partie du métrage sera subaquatique. Toujours selon le réalisateur, c'est cet aspect en particulier qui explique la durée excessive du tournage, l'obligeant à utiliser une technologie inédite.

Sam Worthington et Zoe Saldana reprendront leurs rôles respectifs. Le couple phare de Avatar aura d'ailleurs des enfants dans ce deuxième épisode. Ils vont devoir les protéger face aux innombrables dangers de la planète. Sigourney Weaver et Stephen Lang sont également de retour. Sortie attendue le 15 décembre 2021.