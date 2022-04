Avatar 2 : le titre et le synopsis officiels dévoilés

Très attendu par le public, "Avatar 2" toujours réalisé par James Cameron commence enfin à se dévoiler un peu plus. Le titre du film et le synopsis ont été révélés, en attendant la bande-annonce qui devrait arriver la semaine prochaine.

Avatar 2 se précise enfin

Il y a treize ans, James Cameron bouleversait le paysage cinématographique avec son film Avatar. Aujourd'hui encore, le film domine toujours le box-office des plus gros succès de tous les temps devant Avengers : Endgame.

Face à ce raz-de-marée, trois suites ont été annoncées en 2013, et devaient sortir en 2016, 2017 et 2018. Mais entre le rachat de la Fox par Disney, le désir de Cameron de terminer l'écriture des trois films, et la pandémie de Covid, les sorties des longs-métrages ont été repoussées à de multiples reprises. Finalement, Avatar 2 sortira le 14 décembre 2022, et les suites (normalement) en 2023, 2024 et 2025.

Avatar 2 © Disney

La majeure partie d'Avatar 2 se déroulera sous l'eau. En effet, Jake (Sam Worthington) et Neytiri (Zoe Saldana) seront contraints de quitter leur maison et exploreront les autres régions de Pandora, et plus particulièrement les Océans. Un tout nouveau peuple mené par une certaine Ronal (Kate Winslet), ainsi qu'une nouvelle faune sera présentée. Pour les scènes sous-marines, James Cameron a pour la première fois utilisé la performance capture aquatique. Cette pratique a conduit les acteurs, Kate Winslet en tête, à exécuter d'impressionnantes prouesses physiques.

Le titre du film et le synopsis dévoilés

À moins de huit mois de la sortie du film, Disney a enfin commencé la campagne promotionnelle. En effet, lors de la CinemaCon qui se tient actuellement à Las Vegas, la toute première bande-annonce a été dévoilée aux chanceux invités (elle devrait arriver en ligne la semaine prochaine). Et le titre du film a également été annoncé.

En France, le long-métrage s'appelle donc Avatar : La Voie de l'eau (The Way of Water en VO). Un tout premier logo a été mis en ligne :

Logo Avatar : La Voie de l'eau © Disney Studios

Le synopsis officiel a également été annoncé :

Se déroulant plus d’une décennie après les événements relatés dans le premier film, AVATAR : LA VOIE DE L’EAU raconte l'histoire des membres de la famille Sully (Jake, Neytiri et leurs enfants), les épreuves auxquelles ils sont confrontés, les chemins qu’ils doivent emprunter pour se protéger les uns les autres, les batailles qu’ils doivent mener pour rester en vie et les tragédies qu'ils endurent.

Rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir la bande-annonce !