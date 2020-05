Avatar 2 : le tournage du film de James Cameron pourrait reprendre très bientôt

Des années qu'on attend que James Cameron nous sorte enfin "Avatar 2". La date de sortie prévue l'année prochaine n'a pas encore bougé, ce qui est un peu rassurant en ces temps incertains. Le tournage ne va plus tarder à reprendre en Nouvelle-Zélande.

Le premier Avatar remonte à 2009. Malgré les promesses lancées par ce début de saga, on attend depuis 11 ans que James Cameron veuille bien sortir le second épisode. Comme beaucoup de films en pleine production, Avatar 2 a été stoppé par la crise du COVID- 19. Mais le réalisateur et son équipe vont pouvoir se remettre au boulot très prochainement ! Le producteur Jon Landau vient en effet de révéler que le tournage pourra recommencer dès la semaine prochaine en Nouvelle-Zélande. Le pays a pris très au sérieux la gestion de la crise sanitaire et permet une reprise des tournages qui doivent se dérouler sur son sol.

On a pu voir quelques clichés pris sur le tournage et ainsi découvrir les conditions exceptionnelles de prises de vue avec des grands bassins, mais il est trop tôt pour déterminer s'il reste encore une grosse partie du film à tourner.

Avatar 2 garde sa date de sortie intacte

James Cameron était optimiste dernièrement quant à la tenue de la date de sortie actuelle. Avatar 2 garde pour l'instant celle du 15 décembre 2021 comme jour pour son arrivée. Mais pour que ça reste ainsi, il va falloir qu'une certaine cadence soit tenue. Car Cameron ne tourne pas un tout petit film indé avec des bouts de ficelle. L'univers d'Avatar demande une grosse logistique sur le tournage, des effets en plateau et tous les impératifs liés à un blockbuster.

Il faut aussi prendre en compte toute la phase de post-production, autant que le montage que toute la partie effets visuels. Le réalisateur expliquait justement que les équipes de Weta Digital et Lightstorm travaillaient comme elles le pouvaient pendant le confinement et que, lui, avait pu toucher un peu au montage.

Un retard pour Avatar 2 provoquerait un effet domino par rapport aux suites. Disney a déjà bloqué des dates pour les épisodes trois, quatre et cinq, avec un espace régulier de deux ans entre chacun. Si le prochain en arrivait à se trouver un autre point de chute, tout semble indiquer qu'Avatar 3 ne pourrait pas sortir en décembre 2023. Et ainsi de suite, sous condition que le second opus soit une réussite financière - mais qui en doute ?