Avatar 2 : première image de l'enfant adoptif de Jake et Neytiri

Le temps a passé depuis que Jake est officiellement devenu un Na'vi dans Avatar. Il a fondé une famille avec Neytiri et en plus de leurs trois enfants biologiques, ils ont adopté un petit humain. Découvrez-le dans une première image.

Avatar 2 : retour à Pandora imminent

Treize ans après la sortie d'Avatar, la réalisateur James Cameron présentera enfin sa suite, en décembre 2022. S'il a fallu attendre si longtemps avant de retrouver la planète Pandora, c'est que ce dernier souhaitait terminer l'écriture de toutes les suites (quatre au total) avant de démarrer le tournage. Mais nous apercevons enfin le bout du tunnel ! Les prises de vues du 2 et du 3 sont terminées, au terme de plusieurs mois de tournage en grande partie sub-aquatique.

Avatar 2 (concept art) © Disney Studios

En effet, dans ce Avatar 2, Jake (Sam Worthington) et Neytiri (Zoe Saldana) seront contraints de quitter leur maison. Ils exploreront les autres régions de Pandora, et plus particulièrement les Océans. Un tout nouveau peuple mené par une certaine Ronal (Kate Winslet), ainsi qu'une nouvelle faune sera présentée. Pour les scènes sous-marines, James Cameron a pour la première fois utilisé la performance capture aquatique. Cette pratique a conduit les acteurs, Kate Winslet en tête, à exécuter d'impressionnantes prouesses physiques.

Une nouvelle image dévoile le fils adoptif de Jake et Neytiri

Plusieurs années se sont écoulées depuis que Jake est devenu un vrai Na'vi. Lui et Neytiri ont fondé une famille, et ont eu plusieurs enfants : Neteyam, Lo’ak et Tuktirey. Mais ça n'est pas tout. En effet, ils ont également adopté un petit humain, né sur le camp militaire de Pandora, qui était trop jeune pour repartir sur Terre. Il s'appelle officiellement Javier Socorro, mais se fait surnommer Spider. Le magazine Empire a dévoilé une toute première image de ce dernier :

Spider (Avatar 2) © Disney Studios

On remarque qu'il possède le style capillaire des Na'vi, mais qu'il a aussi besoin de son masque pour respirer sur Pandora (et sous l'eau).

Il est au centre d'un dilemme pour Neytiri, comme l'a révélé Jon Landau, le producteur de la saga :

Jake l'a fait venir, mais Neytiri l'a toujours vu comme appartement au peuple qui a détruit sa maison et tué son père. Ce thème est très présent dans le film.

D'une manière globale, le thème de la famille sera au centre d'Avatar 2, d'après Jon Landau :

Jake vient du monde des humains, Neytiri de celui des Na'vi. Ils sont un couple interracial moderne, qui élève des enfants qui peut-être ne se sentent pas appartenir totalement à un monde ou l'autre.

Avatar 2 sortira dans les salles françaises le 14 décembre 2022.