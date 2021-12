Avatar 2 : une nouvelle image dévoile un monstre marin

James Cameron a deux passions dans la vie : faire des films et explorer les fonds océaniques. C'est pourquoi "Avatar 2", deuxième volet tant attendu de sa monumentale saga inaugurée en 2009, et qui se passera en grande partie sous l'eau, devrait offrir un spectacle à la fois inédit et renversant. On en découvre un peu plus avec une nouvelle image dévoilée.

Avatar 2 : direction les fonds marins

Prêts à plonger dans les océans de Pandora ? Après les Na'vi dans Avatar, peuple d'un environnement constitué essentiellement de forêts tropicales, James Cameron nous emmènera à la rencontre des Metkayina dans Avatar 2 et 3, peuple des océans, toujours sur la planète Pandora. Autrement appelé "Peuple du Récif", ces êtres feront face aux mêmes enjeux que les personnages découverts dans le premier film : protéger le peuple, la famille, et quels moyens utiliser pour garantir sa sécurité. Un thème universel, celui de la famille, qui va donc être exploité dans un nouvel univers. Et on sait déjà que ce nouvel univers a nécessité des innovations et des prouesses cinématographiques pour être mis en images. Une nouvelle image de cette création a été dévoilée en exclusivité par Entertainment Weekly. Il s'agit d'un concept art qui dévoile d'assez près un monstre marin à l'apparence fort sympathique.

Avatar 2 ©20th Century Studios

L'équivalent marin du Banshee ?

Comme on l'avait déjà entraperçu, les océans de Pandora semblent ainsi aussi riches et fascinants que les forêts tropicales montrées dans le premier film. Dans l'histoire d'Avatar 2, Jake et Neytiri ont des enfants. Pour protéger leur famille, ils vont donc aller du côté de l'océan, lieu qui leur semble sûr après la destruction de l'Arbre-maison. C'est en effet ce que semble montrer ce concept art. On y voit les deux héros juchés sur ce qui semble être un navire, et devant eux un enfant qui tient affectueusement la tête d'un monstre marin. Il est ainsi très probable que cette créature soit l'équivalent marin du Banshee, la créature volante dont se servent les Na'vi dans Avatar pour se déplacer.

Quant à ce nouveau monde sorti de l'imagination de James Cameron, ses plages et ses rivages, le producteur Jon Landau le définit tout simplement comme un environnement paradisiaque, une sorte de "Bora Bora sous stéroïdes".

Avatar 2 est attendu le 14 décembre 2022 en France, après plus d'une décennie de conception et de production. Fera-t-il mieux au box-office que son prédécesseur Avatar, longtemps le plus grand succès au box-office mondial ? On retient notre souffle, et on a hâte de le savoir.