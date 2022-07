Avatar 2 : une nouvelle photo présente un personnage Na’vi inattendu

Les mois passent et la hype continue à grimper à propos d’"Avatar : la voie de l’eau". Attendu pour décembre, le film réalisé par James Cameron continue sa promo alléchante. Et un personnage phare du premier opus fera un surprenant retour… sous une forme tout aussi surprenante.

Avatar 2 : prêt à remettre le couvert

L’attente fut très longue ! En effet, cela fait 13 ans que la suite d’Avatar se fait attendre. Le film le plus lucratif de l’histoire du cinéma devait pourtant avoir droit à plusieurs suites, comme la Fox l’avait annoncé officiellement. Elles devaient d’ailleurs voir le jour à partir de 2016. Cependant, de nombreux retards dans la production ont eu lieu au cours des années suivantes. Sans compter qu’entretemps, la Fox a été rachetée par Disney et la pandémie de Covid-19 a plongé l’industrie cinématographique dans l’une de ses plus grosses crises.

En juillet 2020, Disney est catégorique et définitif : Avatar, La Voie de l’eau sortira sur nos écrans à la fin de l’année 2022. C’est donc la fin d’un long feuilleton de production… qui annonce le début de plusieurs suites qui devraient nous mettre l’eau à la bouche d’ici les prochaines années.

Avatar : La Voie de l'eau ©20th Century Studios

Pour ce second opus, de nouveaux acteurs feront leur apparition tels que Cliff Curtis, Kate Winslet ou bien encore Michelle Yeoh. Ces derniers seront accompagnés par des comédiens déjà présents dans le précédent volet : Sam Worthington, Zoe Saldana, Giovanni Ribisi ou bien encore Joel Moore. Toutefois, deux noms surprenants ont été rajoutés dans la distribution alors que le sort de leurs personnages respectifs était scellé dans Avatar : Sigourney Weaver et Stephen Lang.

Stephen Lang dans la peau de ce que son personnage déteste le plus

Dans le film de 2009, Stephen Lang incarnait l’antagoniste principal de cette aventure : le colonel Miles Quaritch. Ce militaire était prêt à tout pour faire chasser de la forêt le clan Na’vi Omaticaya, au nom de l’entreprise RDA qui souhaitait exploiter les minerais dans cette zone. Alors qu’il avait été tué par Neytiri à la fin du premier opus, James Cameron avait pourtant prévenu que son personnage serait de retour dans la suite… sans expliquer réellement comment.

Désormais, on le sait grâce au magazine Empire qui a consacré un dossier exclusif à Avatar : La Voie de l’eau, agrémenté d’interviews et de photos du long-métrage. Ainsi, le personnage reviendra en tant qu’avatar Na’vi ! On peut ainsi le voir dans un cliché où il est présent au sein d’un centre de recherche, entouré d’humains.

Comment est-ce possible ? On sait que dans ce second épisode, la RDA fera son grand retour sur Pandora, obligeant Jake et le reste de son clan à s’exiler sur les récifs. Quaritch sera ressuscité pour l’occasion à l’aide de nouveaux appareils de l’entreprise, permettant de transférer la mémoire de certains soldats dans des avatars. Le personnage, qui était déjà très dangereux dans le précédent film, le sera encore plus dans cette suite puisqu’il sera aussi fort, aussi puissant et aussi agile qu’un Na’vi. Ça promet !

On rappelle que Sigourney Weaver, de retour également dans cette suite, aura elle aussi un rôle très surprenant. En effet, l’actrice de 72 ans ne jouera plus le rôle du Dr. Grace Augustine (tuée par Quaritch dans Avatar) mais celui de Kiri, la fille adoptive de Jake et Neytiri.

Il va encore falloir s’armer d’un peu de patience pour découvrir cela sur grand écran : Avatar : La Voie de l’eau sortira dans les salles obscures le 14 décembre 2022.