Avatar 2 : Sigourney Weaver aura un nouveau rôle très surprenant

Sigourney Weaver revient dans "Avatar : La Voie de l'eau" mais cette fois elle incarnera un personnage très différent d'elle. En effet, la comédienne jouera une adolescente Na'vi.

Avatar 2 : une suite très attendue

Treize ans après la sortie d'Avatar (2009), James Cameron va enfin livrer la suite avec Avatar : La Voie de l'eau. Le réalisateur avait, avec le premier film, offert une révolution technique avec l'utilisation de la 3D. Du côté de l'histoire, on découvrait le monde fabuleux de Pandora, invivable pour les humains. Pour pouvoir survivre à l'atmosphère particulière de cette Terre, le programme Avatar est mis en place. Il permet aux humains de lier leur esprit à un corps hybride - entre humain et Na'vi (les habitants de Pandora).

Avatar 2 ©20th Century Studios

Parmi les protagonistes, on suit Jake, un ancien marine à qui on confit la mission d'infiltrer les Na'vi avec son avatar. Il va ainsi apprendre à connaître ce peuple, dont la princesse Neytiri. Si ce duo est interprété par Sam Worthington et Zoe Saldana, Sigourney Weaver incarne de son côté la Dr Grace Augustine, à la tête du programme Avatar. Bien que son destin soit tragique à la fin du premier film, la comédienne sera bien de retour pour Avatar 2. Cependant, son personnage sera bien différent.

Sigourney Weaver en adolescente Na'vi

Le magazine Empire a récemment consacré l'un de ses numéros à Avatar 2. L'occasion de découvrir de nouvelles images et d'en savoir plus sur le nouveau personnage de Kate Winslet. Sigourney Weaver est également concernée puisque le magazine dévoile des éléments importants sur son rôle. On apprend ainsi qu'elle jouera une Na'vi du nom de Kiri. Et, chose pour le moins surprenante, il s'agira d'une adolescente et la fille adoptive de Jake et Neytiri.

Âgée actuellement de 72 ans, la comédienne a donc dû repenser à ses jeunes années pour composer ce nouveau rôle. Dans le cas de Kiri, Sigourney Weaver explique que, d'après elle, la jeune fille se sentirait mal à l'aise la plupart du temps, car elle cherche à se construire et à savoir qui elle est. Ce choix de personnage pour la comédienne est en tout cas étonnant, et un véritable challenge d'après James Cameron.

En terme d'acting, c'est un gros challenge. |...] Sigourney a rajeunie. Elle a l'air plus jeune, elle a plus d'énergie et elle n'a jamais quitté son rôle pendant que nous faisions toute la performance capture. Elle rayonnait et avait une démarche légère et un esprit fun.

En plus de devoir jouer un personnage plus jeune d'une soixantaine d'années, Sigourney Weaver n'a pas lésiné physiquement. On apprenait il y a maintenant deux ans qu'elle avait donné de sa personne en s'entraînant à plonger en mer et à retenir sa respiration pendant plusieurs minutes. Le résultat sera à découvrir le 14 décembre 2022 dans les salles.