Avatar 3 : James Cameron dévoile les premiers éléments de l'intrigue

Que nous réserve "Avatar 3" la suite très attendue de "La voie de l'eau" qui sortira en France en décembre 2024 ? James Cameron a donné les premiers indices concernant l'intrigue, et on devrait faire la connaissance d'un tout nouveau peuple Na'vi après les Metkayina !

La saga Avatar en très bonne forme

En 2009, le réalisateur James Cameron a créé l'événement avec son film Avatar, toujours à la première place des plus gros succès de tous les temps au box-office mondial. En décembre 2022, sa suite tant attendue est enfin sortie au cinéma. La question que tout le monde se posait était alors de savoir si le public allait toujours être au rendez-vous, treize ans après. D'autant plus que La Voie de l'eau doit atteindre les deux milliards de dollars pour être rentable. Un chiffre que seuls cinq films ont réussi à atteindre.

Mais le pari du réalisateur est en très bon chemin puisque le film vient de se hisser ce jeudi à la dixième place des plus gros succès de tous les temps avec 1.5 milliards de dollars de recettes, en seulement trois semaines d'exploitation (et le plus gros succès de 2022). Une véritable prouesse qui confirme que la saga n'en est qu'à ses débuts.

Mais alors, que nous réserve James Cameron pour la suite ? Le réalisateur, qui a déjà pratiquement terminé les prises de vues pour Avatar 3, s'est laissé aller à quelques confidences.

Après l'eau, le feu ?

Dans Avatar 2, James Cameron nous a présenté un nouveau peuple de Na'vi : les Metkayina, le peuple de l'eau, vivant sur les récifs de Pandora. C'est auprès d'eux que Jake Sully et sa famille ont trouvé refuge après avoir été contraints de quitter la forêt.

Jake Sully et Neytiri rencontrent les Metkayina - Avatar 2 la voie de l'eau © 20th Century Studios

Dans le troisième film, dont la sortie en France est prévue le 18 décembre 2024, on fera la connaissance d'une autre tribu Na'vi, le peuple des cendres (Ash People), comme l'a révélé James Cameron à 20 minutes en précisant également qu'il souhaitait montrer différentes facettes des habitants de Pandora :

Le feu sera représenté par les « Ash People » le « Peuple des cendres ». Je veux révéler les Nav’is sous un autre angle car, pour l’instant, je n’ai montré que leurs bons côtés. Dans les premiers films, il y a des exemples humains très négatifs et des exemples Navi’s très positifs. Dans Avatar 3, nous ferons l’inverse. On explorera aussi de nouveaux univers tout en poursuivant l’histoire des personnages principaux.

Le réalisateur oscarisé a également confié que les nouveaux films seront les meilleurs :

Je peux affirmer que les derniers volets seront les meilleurs. Les autres étaient une introduction, une façon de mettre la table avant de servir le repas. Mais, évidemment, tout dépendra de comment Avatar 2 sera reçu, s’il trouvera son public.

Il y a quelques semaines, James Cameron avait également dévoilé qu'il prévoyait d'envoyer les Na'vi sur Terre dans Avatar 5. La saga ne fait que commencer !