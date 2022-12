Avatar 5 se déroulera en partie sur Terre d'après James Cameron

À quelques jours de la sortie du très attendu "Avatar 2 : la voie de l'eau", le réalisateur James Cameron a confié qu'une des suites se déroulerait en partie sur Terre. Et il a expliqué pourquoi.

Avatar 2 arrive enfin au cinéma !

En ce mois de décembre 2022, les fans d'Avatar sont aux anges. En effet, après treize ans d'attente et plusieurs reports, la suite baptisée La Voie de l'eau sort enfin en salles le 14.

L'intrigue se situe environ une dizaine d'années après les événements du premier film. Jake et Neytiri sont désormais à la tête d'une fratrie (avec leurs enfants biologiques et adoptifs). Après une décennie passée à vivre en harmonie au coeur de la nature, ils sont forcés de quitter leur paradis après le retour de la RDA à Pandora. Ils trouvent alors refuge sur les récifs, où ils découvrent un nouveau paradis peuplé de créatures majestueuses. Ils font également la connaissance du clan Metkayina, aux moeurs bien différentes des leurs.

Avatar 2 : la voie de l'eau © 20th Century Studios

Au moins trois suites attendues

S'il a fallu plus d'une décennie à James Cameron pour lancer la suite des aventures de Jake et Neytiri (toujours interprétés par Sam Worthington et Zoe Saldaña), c'est qu'il voulait terminer l'écriture de toutes les suites qu'il avait en tête avant de débuter la production. En effet, en plus d'Avatar 2, au moins trois autres suites sont prévues. La dernière devrait sortir en décembre 2028.

Si toutefois La Voie de l'eau ne fonctionnait pas suffisamment au box-office, le réalisateur a d'ores et déjà déclaré que le troisième film pourrait faire office de fin à la saga. Mais dans ses plans, ça n'est que le début pour les Na'vi.

Avatar 5 se déroulerait en partie sur la Terre

Le réalisateur canadien est actuellement en pleine promotion de La Voie de l'eau. L'occasion pour lui de dévoiler les contours du futur de sa saga, et notamment des décors qui accueilleront les suites. Et à la surprise générale, il a dévoilé qu'une partie d'Avatar 5 se déroulerait... sur Terre :

Il indique qu'une partie de l'intrigue se déroulera sur Terre, approximativement 200 ans après notre ère. Très investi écologiquement, il confie qu'il s'agira de confronter les points de vue entre le paradis terrestre de Pandora, et la Terre qui a été malmenée par les humains.

Jon Landau, le producteur et collaborateur de James Cameron, a également confié à io9 que cela concernerait Neytiri :

Dans le cinquième film, une section de l'histoire nous enverra sur Terre. C'est une façon d'ouvrir les yeux, d'ouvrir les yeux de Neytiri, sur ce qui existe sur Terre.

Il a ensuite expliqué que la raison d'aller sur Terre était d'expliquer à Neytiri que tous les humains n'étaient pas mauvais comme la RDA.