Avatar 3 : James Cameron fait une révélation importante sur le film, ça va être grandiose

Avec "Avatar : Fire and Ash", James Cameron va nous proposer de voyager de nouveau vers Pandora. Et on sait désormais sur combien de temps s’étalera ce nouveau voyage.

Avatar 3 nous emmènera de nouveau à Pandora Il aura fallu patienter longtemps pour avoir la suite d’Avatar. Mais après l’énorme succès du premier opus en 2009, La Voie de l'eau a enfin été dévoilé à la fin de l’année 2022. Désormais, la suite, intitulée Fire and Ash, se prépare. En août dernier, James Cameron avait fait plusieurs révélations sur Avatar 3. Il a expliqué que le film introduirait un nouveau peuple. Jake et Neytiri, les personnages incarnés par Sam Worthington et Zoe Saldaña, rencontreront ainsi le peuple des Cendres au cours de leur prochaine aventure. Le réalisateur a aussi affirmé que l’on verrait « beaucoup plus Pandora » dans ce nouvel opus. Récemment, il vient de dévoiler une autre information majeure sur son long-métrage. Environ la même durée que son prédécesseur Empire a décidé de préparer la sortie d’Avatar 3 en dévoilant des détails sur le film chaque mois jusqu’à sa sortie. Pour cela, le magazine britannique s’est longuement entretenu avec James Cameron. Or, grâce à un extrait de cet entretien dévoilé récemment, nous savons désormais combien de temps le film durera. Ce troisième opus aura environ la même durée que le deuxième. Avatar 3 sera donc particulièrement long, puisque son prédécesseur s’étalait sur 3 heures et 12 minutes. Ce n’est pas vraiment surprenant, puisque James Cameron nous a habitué à cela dès le premier film de la saga. S’il était un peu moins long, celui-ci durait tout de même 2 heures et 42 minutes. « Des choix courageux » de la part du cinéaste Au cours de son entretien avec Empire, James Cameron s’est également dit très satisfait de l’avancée du tournage d’Avatar 3. Il a expliqué que les équipes du film étaient largement en avance par rapport au précédent opus au même stade de la production. D’autre part, le cinéaste a assuré que ce nouveau film allait explorer des choses inattendues pour les spectateurs. Il a promis avoir fait « des choix courageux » pour l’intrigue de son nouveau film, ayant souhaité « casser les codes », comme pour chaque opus de sa saga. Avec ces déclarations intrigantes, on a hâte de connaître les choix du cinéaste pour ce nouveau long-métrgage. Pour cela, il faudra patienter jusqu’à la fin de l’année. Avatar : Fire and Ash sortira le 17 décembre 2025 dans les cinémas français.