Avatar 3 : un titre, une date et des nouveaux détails importants donnés par James Cameron

James Cameron a fait des révélations importantes sur "Avatar 3", qui introduira un nouveau peuple de Na'vis. Le film a désormais un titre et une date officielle.

L'aventure continue sur Pandora

Plus de dix ans après Avatar (2009), les Na'vis étaient de retour dans les salles en 2022 avec Avatar : La Voie de l’eau. L'univers imaginé par James Cameron continue de passionner puisque le long-métrage a été, comme son prédécesseur, un immense succès. 2,3 milliards de recettes ont été récoltées dans le monde. Un carton énorme qui permet au cinéaste de poursuivre l'aventure avec trois suites déjà prévues. Il faudra tout de même patienter, car, l'été dernier, la sortie d'Avatar 3 a été repoussée à décembre 2025.

Avatar : La Voie de l’eau ©Disney

Mais l'attente devrait valoir le coup, avec de gros changements prévus. D'abord, James Cameron avait annoncé que, contrairement aux deux premiers longs-métrages, ce troisième ne serait pas raconté à travers les yeux de Jake, mais de son fils cadet Lo'ak. Outre ce détail, le cinéaste a apporté de nouveaux éléments sur ce que nous réserve Avatar 3, révélant d'une part son titre officiel, et d'autre part la direction que prendra l'histoire.

Un titre et une date pour Avatar 3

Jusqu'à présent, une rumeur annonçait qu'Avatar 3 aurait pour titre Avatar: The Seed Bearer. Mais James Cameron en a décidé autrement. Lors de la D23, durant laquelle Disney a fait de nombreuses annonces sur ses prochaines productions, le réalisateur, accompagné de Zoe Saldaña et Sam Worthington, a révélé le titre officiel du film. Le troisième opus se nommera donc Avatar : Fire and Ash (Feu et Cendres en français).

James Cameron évoque le peuple des Cendres

Un titre qui fait référence à un nouveau peuple de Na'vis. Car alors que le long-métrage se déroulera peu de temps après les événements d'Avatar 2, Jake et Neytiri rencontreront le peuple des Cendres. D'après le cinéaste (via Variety), il s'agira d'un peuple plus attiré par la violence et le pouvoir que les autres clans". Présent lors de l'événement, Variety a pu voir quelques concepts artistiques d'Avatar 3, sur lesquels apparaissait notamment Neytiri (Saldaña) sur une Banshee, mais aussi le peuple des Cendres, couvert de suie et de masques.

Enfin, James Cameron a précisé qu'Avatar 3 montrera Pandora comme on ne l'a jamais vue jusqu'à présent, avec de nouveaux personnages importants.

Vous verrez beaucoup plus Pandora et comme vous ne l'avez jamais vue auparavant. C'est une aventure folle et un régal pour les yeux, mais avec aussi des enjeux émotionnels très élevés, plus que jamais jusqu'à présent. Nous allons aborder un territoire vraiment difficile pour tous les personnages que vous connaissez et aimez. Il y a de nouveaux personnages, un en particulier, que je pense que vous allez adorer, ou adorer détester.

Un bon teasing de la part de James Cameron, qui semble ouvrir la porte à un antagoniste majeur. Au niveau du casting, certains de ces nouveaux personnages seront incarnés par Oona Chaplin, David Thewlis et Michelle Yeoh. Avatar 3 est prévu pour le 17 décembre 2025 en France.