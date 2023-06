Avatar 3 : la date de sortie est repoussée !

Très mauvaise nouvelle pour la saga "Avatar". Disney vient d'annoncer que la date de sortie de "Avatar 3" et des films suivants était repoussée. Un coup dur pour les fans de l'univers créé par James Cameron.

Avatar 3 : un gros report pour le prochain film

Après treize ans d'attente, James Cameron a finalement offert une suite à Avatar (2009). Avec Avatar 2, le réalisateur nous ramène sur Pandora pour une expérience visuelle à nouveau exceptionnelle aux côtés de Jake Sully et sa famille. Le film a sans surprise été un immense succès et le public attend désormais de pied ferme un troisième opus. On sait depuis un moment que le cinéaste s'attelle déjà à au moins trois autres suites prévues initialement pour 2024, 2026 et 2028. Malheureusement, la production Avatar 3 semble prendre du retard puisque la sortie vient d'être reportée.

Avatar 2 ©Disney

Le producteur Jon Landau a posté sur Twitter un message indiquant que le public devra attendre décembre 2025 avant de retrouver le monde de Pandora. Il précise que chaque film "prend du temps pour atteindre le niveau de qualité" attendu. La production n'aurait donc pas eu d'autre choix que de repousser la sortie d'un an.

Rappelons que James Cameron souhaite proposer aux spectateurs de nouveaux paysages à chaque film. Ainsi, après la forêt et l'océan, le prochain film devrait nous faire découvrir les volcans de Pandora. Probablement une des raisons pour lesquelles Jon Landau insiste sur le temps nécessaire pour offrir une œuvre de qualité. Cela sera également l'occasion de découvrir une nouvelle tribu avec le peuple des cendres, des Na'vi qui devraient être les antagonistes d'Avatar 3.

Avatar 4 et 5 : les dates de sorties bougent aussi

En plus de cette annonce, The Hollywood Reporter a publié un article qui fait le point sur les prochaines sorties de Disney. Avatar 3 étant repoussé d'un an, le calendrier du studio est logiquement impacté. Ainsi, Avatar 4 devrait arriver au cinéma en décembre 2029 et Avatar 5 en 2031. Un énorme report donc puisqu'il faudra attendre désormais quatre longues années entre les troisième et quatrième longs-métrages ! Même si cela reste moins long qu'entre les deux premiers opus, maintenant que la machine a été relancée avec Avatar 2, cela risque de sembler une éternité...