Avatar 3 : une première réaction très intense au film, qui s’annonce fou

En fin d’année, les spectateurs pourront retourner dans l’univers de Pandora. Car James Cameron dévoilera le troisième opus de l’une des sagas cinématographiques les plus ambitieuses de tous les temps avec Avatar : Fire and Ash.

Étant donné l’immense succès des deux premiers films, Avatar 3 va devoir être à la hauteur des attentes très élevées. Mais, à en croire la réaction de la femme de James Cameron, le long-métrage ne devrait pas décevoir. Bien au contraire.

Empire poursuit ses révélations sur Avatar 3. Le magazine a promis de nous donner de façon très régulière de nouvelles informations sur le film jusqu’à sa sortie. Cette fois, il nous partage une anecdote racontée par James Cameron. À savoir la réaction très intense de sa femme, Suzy Amis Cameron, lorsqu’elle a vu une première version du film :

Elle a pleuré à chaudes larmes pendant quatre heures. Elle essayait de se ressaisir pour me donner sa réaction détaillée, mais à chaque fois elle se remettait à pleurer. Finalement, je lui ai dit ‘Chérie, je dois aller me coucher, désolé. On en parlera plus tard.’