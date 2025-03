Avatar: Fire and Ash : le film a failli ne jamais exister

Alors qu’il travaille actuellement sur "Fire and Ash", James Cameron vient de révéler que ce troisième film de sa franchise "Avatar" n’était à l’origine pas prévu.

James Cameron n’avait pas prévu Fire and Ash

Lorsqu’il a sorti Avatar en 2009, James Cameron a lancé une saga qui s’est depuis étendue sur plusieurs décennies. Le deuxième opus, La Voie de l’eau, n’est sorti qu’en 2022. Replongeant les fans dans le monde de Pandora, il a fait lui aussi un énorme carton au box-office, récoltant plus de deux milliards de dollars à l’international.

James Cameron est donc une nouvelle fois attendu au tournant avec le troisième film de sa franchise. Avec toute son équipe, le cinéaste est actuellement au travail sur ce nouvel opus, intitulé Fire and Ash. Mais on apprend aujourd’hui que ce film a failli ne jamais exister.

Une histoire divisée en deux

Au cours d’un entretien avec Empire, le réalisateur des Avatar a révélé avoir changé son plan de départ concernant sa saga. À l’origine, Fire and Ash n’aurait pas dû voir le jour. L’histoire du film était en fait intégrée à celle du deuxième opus, La Voie de l’eau. Mais James Cameron et son équipe de scénaristes se sont rendus compte qu’ils avaient tout simplement trop de choses à raconter. Ils ont alors divisé cette histoire en deux :

Pour résumer, nous avions trop de supers idées juste pour le premier acte du deuxième film. Le film avançait comme un TGV, et nous ne creusions pas assez les personnages. Donc j’ai dit ‘Les gars, on doit le diviser en deux.’

Cette anecdote révèle l’importance pour James Cameron de développer les personnages de sa saga en plus de nous offrir des séquences d’action spectaculaires. Scénariste sur les deuxième et troisième films, Amanda Silver résume en expliquant que « ces films sont beaucoup plus qu’une intrigue rythmée et un spectacle magnifique. Je veux dire, ce sont de réels personnages. »

Avatar 3 sera « un petit peu plus long » que La Voie de l’eau

James Cameron explique d’ailleurs que lui et les autres scénaristes des films Avatar s’inspirent de leurs propres expériences pour créer les protagonistes de ces histoires. De son point-de-vue, ces personnages sont « des amalgames de nous, de notre enfance, de notre rôle en tant que parents, des erreurs que l’on a faites et que l’on continue sans doute à faire en tant que parents. »

James Cameron a aussi fait une autre révélation sur Fire and Ash. En janvier dernier, il avait avancé que le film aurait environ la même longueur que La Voie de l’eau. Cette fois, il a précisé que ce troisième opus serait « un petit peu plus long que le deuxième ».

Avatar : Fire and Ash sortira le 17 décembre 2025 dans les salles françaises.