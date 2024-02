Avatar : James Cameron voit plus loin que les cinq films annoncés

Et si la saga Avatar se poursuivait au-delà d'Avatar 5 ? C'est ce qui semble tourner dans la tête de James Cameron qui s'est récemment confié à People Magazine. Mais il ne compte pas réaliser tous les films, et pourrait décider de passer le flambeau. Bonne ou mauvaise nouvelle ?

Avatar : la saga est (très) loin d'être terminée

À sa sortie en 2009, Avatar fait trembler l'industrie cinématographique. Le film de science-fiction de James Cameron a non seulement redéfini les standards des effets visuels dans le cinéma, mais a également suscité une fascination mondiale pour son univers riche et sa narration immersive. Le film plongeait les spectateurs dans le monde exotique de Pandora, une planète bleue habitée par le peuple Na'vi, doté d'une biodiversité luxuriante et d'une culture profondément enracinée.

Le récit suivait les aventures de Jake Sully, un ancien Marine paraplégique, qui, à travers un avatar, se retrouvait tiraillé entre les intérêts humains et la protection des Na'vi. Il tombait en amour pour Pandora, et pour Neytiri, une Na'vi, avec qui il a fini par fonder une famille.

Dans La Voie de l'eau, le deuxième film de la saga, sorti en 2022, on retrouvait Jake et Neytiri, alors qu'ils devaient s'enfuir de la forêt après le retour de la RDA. Ils trouvaient refuge sur les récifs, auprès d'un autre peuple Na'vi baptisé Metkayina, qui vivait au cœur de l'océan. Une fois encore, le public a été au rendez-vous, et le film a fait trembler le box-office.

Trois autres films Avatar sont attendus dans les prochaines années, à commencer par le troisième chapitre, qui sortira dans les salles en décembre 2025. On retrouvera la famille de Jake et Neytiri, mais également un nouveau peuple Na'vi, beaucoup moins pacifique que ceux que nous avons déjà croisés.

James Cameron réfléchit déjà à sept films

La saga Avatar est le projet d'une vie pour James Cameron, auquel il consacrera plus de deux décennies (le premier film est sorti en 2009, le cinquième est attendu en 2031). Et comme il ne compte pas décoller de Pandora de sitôt, le réalisateur a déjà des idées pour un sixième, et même un septième film ! En effet, dans une interview accordée au magazine People, il a déclaré :

"J'ai déjà complètement écrit le scénario jusqu'au cinquième film et j'ai quelques idées pour le sixième et le septième. Cependant, il est probable que je passe le flambeau à ce stade. On ne peut pas échapper au temps qui passe. Mais, pour le moment, nous prenons vraiment du plaisir à faire ce que nous faisons. Nous adorons cela. C'est un privilège de pouvoir travailler avec des gens aussi talentueux."

Ainsi, comme il l'avait déjà insinué, si la saga Avatar devait se poursuivre au-delà d'un cinquième film, James Cameron passerait le flambeau à un autre réalisateur. Cette annonce est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Si la saga compte sept films, et non cinq, comme précédemment annoncé, cela signifie que l'histoire ne sera donc pas terminée à la fin d'Avatar 5 (qui se déroulera en partie sur Terre), et qu'il faudra donc attendre la sortie d'un potentiel Avatar 7 avant d'avoir le fin mot de l'histoire. Le public sera-t-il toujours au rendez-vous ? L'avenir nous le dira.