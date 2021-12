Avatar : la préparation physique intense des acteurs demandée par James Cameron

Avant le tournage d'"Avatar", pour préparer au mieux ses comédiens, James Cameron les a entraînés dans une drôle d'aventure. Il a récemment raconté tout cela dans une interview croisée avec Denis Villeneuve.

Avatar : bienvenue sur Pandora

En 2009, le monde découvre Avatar de James Cameron. Une claque visuelle qui nous entraînait dans le monde magique de Pandora, une planète située à des années-lumière de la Terre, habitée par le peuple Na'vi. Le film connaît un succès fulgurant au box-office mondial, et se classe toujours à la première place du podium avec plus de deux milliards de dollars de recettes. Il avait été un temps dépassé par Avengers : Endgame, mais sa ressortie en salles lui a permis de reprendre sa place de leader.

Avatar © 20th Century Studios / Disney

La majeure partie du film a été tournée grâce à la technique de performance capture. Les acteurs étaient équipés de capteurs pour que leurs mouvements (corps et visage) soient ensuite traités par ordinateur, pour créer les Na'vi. S'ils paraissent si réels, c'est qu'ils ont été interprétés par de vrais comédiens. Sam Worthington et Zoe Saldana en tête.

La préparation voulue par James Cameron

Le réalisateur visionnaire souhaitait avant tout que les Na'vi paraissent le plus réalistes possible. Et il a insisté au moment de la sortie en disant qu'Avatar n'était pas un film d'animation. En effet, les acteurs ont livré une performance physique intense en jouant les scènes sur fond vert. James Cameron voulait qu'ils dégagent les émotions les plus humaines possibles.

Pour qu'ils s'imprègnent au maximum de leurs personnages, le réalisateur a emmené les comédiens dans ce qu'il appelle une "odyssée de mémoire sensorielle". Il a expliqué cette préparation dans Variety, lors d'une discussion avec Denis Villeneuve.

Nous sommes allés à Kauai , où nous avons vécu dans la forêt tropicale pendant plusieurs jours. Nous avons cuisiné au feu, et bu de l'eau de pluie. J'ai dit "OK nous allons partir faire une randonnée et je veux que vous regardiez où vous placez vos pieds, et vos mains quand ça monte". L'idée était de s'imprégner au maximum de ces sensations réelles, et de les rapporter sur le plateau. C'était une belle aventure que nous avons vécue tous ensemble

a confié James Cameron.

Pour les suites du film, et notamment Avatar 2, le réalisateur a tenté une nouvelle prouesse technique. Il a pour la première fois utilisé la performance capture sous l'eau. En effet, la majeure partie du film se déroulera dans la partie océanique de Pandora. Et il n'a pas ménagé ses comédiens ! Kate Winslet a par exemple dû tenir plusieurs minutes en apnée pour ses scènes, puisqu'elle interprète la chef du peuple du Récif.