Le troisième plus gros succès cinématographique de tous les temps est enfin disponible en streaming

Moins de deux ans après sa sortie au cinéma, "Avatar : la voie de l'eau", le troisième plus gros succès de tous les temps, est enfin disponible sur la plateforme de streaming Disney Plus. L'occasion de se replonger dans cette aventure impressionnante, pour laquelle James Cameron a une nouvelle fois investi dans une nouvelle technologie.

Avatar : la voie de l'eau est disponible sur Disney Plus

Dix-sept mois après sa sortie dans les salles obscures, Avatar : La Voie de l'Eau est enfin disponible en France sur une plateforme de streaming. Les abonnés à Disney Plus peuvent en effet repartir sur Pandora depuis le 17 mai dernier, pour leur plus grande joie, après l'immense succès du deuxième volet de la saga Avatar, troisième plus gros succès de tous les temps au box-office mondial, malgré un énorme budget estimé entre 350 et 400 millions de dollars.

Avatar : La Voie de l'eau reprend l'histoire de Jake Sully (Sam Worthington) et Neytiri (Zoe Saldana), désormais parents de quatre enfants : Neteyam, Lo'ak, Tuk et leur fille adoptive Kiri, interprétée par Sigourney Weaver. Le couple vit paisiblement dans la forêt tropicale de Pandora jusqu'à ce que de nouvelles menaces humaines surgissent, menaçant leur existence et celle de leur peuple.

La Ressource Development Administration (RDA), une organisation humaine exploitant les ressources de Pandora, revient sur la planète avec une force accrue, cherchant à coloniser Pandora pour sauver l'humanité de la Terre mourante. Jake et sa famille sont contraints de fuir leur maison et de chercher refuge auprès du clan Metkayina, une tribu Na'vi vivant dans les récifs marins. Ce clan, dirigé par Tonowari (Cliff Curtis) et sa femme Ronal (Kate Winslet), est initialement méfiant envers les nouveaux arrivants.

L'intrigue se développe autour de l'intégration de la famille Sully dans cette nouvelle culture aquatique, où ils apprennent à maîtriser les techniques de survie sous-marine et à interagir avec la faune marine locale, incluant les majestueuses créatures marines appelées Tulkun. Les enfants de Jake et Neytiri font face à leurs propres défis, notamment en établissant des relations avec les jeunes du clan Metkayina et en découvrant leurs propres identités et forces.

Parallèlement, le colonel Miles Quaritch (Stephen Lang), ressuscité sous la forme d'un avatar Na'vi, revient avec une vendetta personnelle contre Jake.

Un deuxième film visuellement époustouflant

James Cameron, connu pour repousser les limites techniques du cinéma, a de nouveau innové pour Avatar : La Voie de l'eau avec des technologies de capture de mouvement sous-marine inédites. La production a nécessité la construction d'un énorme bassin à Manhattan Beach Studios en Californie, permettant de recréer des conditions océaniques réalistes. Ce bassin, mesurant environ 37 mètres de long, 18 mètres de large et 9 mètres de profondeur, pouvait contenir plus de 250 000 gallons d'eau, soit environ 946,35 mètres cubes, permettant de simuler des vagues et des courants réalistes pour les scènes​​.

La capture de mouvement sous-marine a été utilisée pour la première fois, obligeant les acteurs et l'équipe à retenir leur souffle pendant de longues minutes (ce qui a conduit Kate Winslet à battre un record d'apnée) pour éviter les bulles d'air, qui auraient interféré avec la capture des marqueurs de mouvement​​. En plus de cela, des technologies de réalité virtuelle (VR) ont été utilisées pour permettre à James Cameron et aux acteurs de visualiser et d'interagir avec les environnements virtuels de Pandora en temps réel, offrant un sens de l'échelle et de l'immersion sans précédent​.

Avatar 3, actuellement en post-production, sortira dans les salles en décembre 2025.