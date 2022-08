Avatar ressort au cinéma en version 4K HDR : découvrez les premières images

Découvrez la bande-annonce de la nouvelle version d'"Avatar" remasterisée 4K HDR avant sa sortie en salles le 21 septembre prochain. En attendant "Avatar 2" !

Avatar ressort en salles !

En 2009, le réalisateur James Cameron présente au monde son projet le plus ambitieux : Avatar, premier volet d'une grande franchise à venir sur laquelle il travaille depuis 1994. Avec un budget de 237 millions de dollars, le film en rapporte plus de 2 milliards et devient le plus grand succès cinématographique de tous les temps. Relégué à la seconde place au moment de la sortie d'Avengers : Endgame, il a depuis repris la tête du classement grâce à une ressortie en Chine en mars 2021. Et les chiffres vont encore grimper.

Avatar © 20th Century Fox/Disney

En effet, pour préparer le terrain avant la sortie du très attendu Avatar 2, James Cameron et Disney ont décidé de remettre une nouvelle fois le premier volet dans les salles. Dans une version remasterisée inédite.

Dès le 21 septembre, les spectateurs pourront ainsi (re)découvrir le film de 2009 dans une version rehaussée d'une image 4K et d'un son HDR exceptionnel, dans une sélection de formats 2D et 3D.

À cette occasion, une bande-annonce de cette nouvelle version a été dévoilée par le studio :

En attendant la suite

Cette ressortie en salles d'Avatar n'a évidemment rien d'un hasard. Le film étant sorti il y a déjà 13 ans, cela permettra de toucher un jeune public, et de faire monter un peu plus l'impatience avant Avatar : la voie de l'eau attendu le 14 décembre 2022.

Avatar : la voie de l'eau © 20th Century Studios/Disney

Repoussée à de maintes reprises, cette suite s'annonce comme l'événement cinématographique de fin d'année. Parviendra-t-elle à bousculer de nouveau le box-office ? Réponse dans quelques mois.