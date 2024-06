Avengers 5 : ce super-héros emblématique annonce son retour

Benedict Cumberbatch a récemment confirmé qu'il reprendra son rôle emblématique de Doctor Strange dans le très attendu film Marvel Avengers 5. Cette annonce survient alors que les fans se demandent où en est l'univers cinématographique Marvel (MCU) après les événements cataclysmiques des précédents films Avengers.

Benedict Cumberbatch annonce son retour dans Avengers 5

Le MCU a considérablement évolué depuis Avengers: Endgame (2019), où les héros ont affronté Thanos dans une bataille épique pour sauver l'univers. Ce film, qui a marqué la fin de l'arc narratif de nombreux personnages emblématiques comme Iron Man et Captain America, a laissé un vide dans l'équipe des Avengers. La phase suivante du MCU a introduit de nouveaux personnages et exploré des concepts comme le multivers, particulièrement dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022) et Spider-Man : No Way Home (2021).

Selon les informations recueillies début juin par Deadline, Avengers 5, dont la sortie est toujours prévue pour fin avril 2026, comportera au moins 60 personnages du MCU. Parmi eux, des héros bien connus comme Thor, Hulk, Nebula, Loki ou encore Shang-Chi étaient murmurés, et bien sûr, Doctor Strange. Cette information semble se confirmer, puisque Benedict Cumberbatch a déclaré lors d'une interview donnée dans le cadre de la promotion de sa série Netflix Eric il y a quelques jours qu'il serait bel et bien de retour dans la peau du sorcier, et que le tournage débuterait l'année prochaine. Il a ainsi confié qu'il avait "hâte de faire le prochain Avengers l'année prochaine" et qu'il avait une "relation plutôt agréable avec Marvel".

Le multivers toujours au cœur de l'intrigue ?

La capacité de Stephen Strange à ouvrir des portails et à naviguer à travers différentes dimensions sera sans doute un atout majeur dans ce nouvel opus de la saga Avengers. L'introduction du multivers dans le MCU ouvre la porte à des rencontres inattendues et à des collaborations inédites pour le plus grand bonheur des fans. Il est même envisageable que des personnages comme Deadpool, qui appartient désormais à Disney, et dont la prochaine aventure Deadpool & Wolverine sortira en juillet prochain, puissent rejoindre les Avengers grâce à des dispositifs comme le Tribunal des Variations Anachroniques, déjà vu dans la série Loki.

Alors que la présence de nombreux héros est confirmée, plusieurs questions restent en suspens. La réalisation du film n'a pas encore été officiellement attribuée, bien que Shawn Levy soit en tête de liste pour reprendre la barre.

De plus, l'avenir du personnage de Kang, qui devait être le grand antagoniste de ce nouveau film, est incertain suite aux problèmes juridiques de son interprète Jonathan Majors, qui a été écarté du projet en décembre 2023.