Marvel vire Jonathan Majors, l'interprète de Kang reconnu coupable d'agression

Jonathan Majors, qui devait devenir une figure importante du MCU, a été reconnu coupable d’agression et de harcèlement sur son ex-compagne après un procès de deux semaines. Marvel a rapidement réagit en se séparant de l'acteur.

Jonathan Majors est reconnu coupable

En mars dernier, on apprenait que Jonathan Majors, acteur entre autres de Ant-Man et la Guêpe : Quantumania et Creed III, et prévu pour être le grand méchant de la phase VI du MCU (Marvel Cinematic Universe) avec Avengers : The Kang Dynasty, était accusé d'agression. Le comédien aurait été impliqué dans "une dispute domestique avec une femme", qui aurait été ensuite emmenée à l'hôpital pour des lésions mineures au cou et à la tête. Un procès a eu lieu à New York et ce lundi 19 décembre, le verdict a été rendu.

Jonathan Majors - Loki ©Marvel Studios

Jonathan Majors a été reconnu coupable d’agression au troisième degré et de harcèlement par un jury composé de six personnes. L'acteur a cependant été relaxé pour deux autres chefs d’accusation. Sa peine n'a pas encore été prononcée (elle le sera le 6 février 2024) mais, comme le précise Le Monde, cela pourrait aller jusqu'à un an de prison.

Pour rappel, Jonathan Majors avait été impliqué dans une dispute avec son ex-compagne Grace Jabbari. Cette dernière a témoigné que l'acteur s'était montré violant en voulant récupérer son téléphone. Pour le procureur de Manhattan, Alvin Bragg, les différents éléments amenés durant le procès auront démontré que Jonathan Majors était "habitué à exercer des pressions psychologiques et émotionnelles sur sa petite amie".

Marvel se sépare de Kang

Bien qu'il faille attendre début février pour connaître la peine de Jonathan Majors, Marvel Studios n'a pas tardé à se séparer de l'acteur. Comme l'annonce The Hollywood Reporter, le studio dirigé par Disney a mis fin à son contrat et va donc revoir ses plans pour la suite du MCU. Après être revenu dans la saison 2 de Loki, Jonathan Majors devait avoir un rôle important au moins en 2026 pour le début de la phase VI. Mais Avengers : The Kang Dynasty n'a pas trop avancé et le scénario serait encore en phase d'écriture. À voir si Marvel va supprimer le personnage et aller chercher un nouvel antagoniste, ou simplement remplacer l'acteur.

Rien n'a été précisé pour le moment, mais la première hypothèse semble sérieusement envisagée. D'après des sources, le titre du film aurait changé en Avengers 5, laissant sous-entendre une absence de Kang. Marvel devrait donner des précisions sur l'avenir du MCU dans les prochaines semaines. Car malgré l'annonce de la présence de Michael Waldron (créateur de Loki) au scénario d'Avengers 5, aucun réalisateur n'a pour l'instant été engagé (Daniel Destin Cretton ayant été remercié). Pour Jonathan Majors, la suite de sa carrière paraît très compliquée. Avant même son procès, l'acteur avait vu ses agents le lâcher.