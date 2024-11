Avengers 6 : cette déclaration de Kevin Feige va plaire aux fans !

Au cours d’une apparition virtuelle à un événement tenu à Singapour, Kevin Feige a fait des révélations majeures sur le futur des X-Men, et plus généralement des mutants, au sein du Marvel Cinematic Universe. Ils seront très présents dans "Avengers 6".

Kevin Feige s’exprime sur le futur des X-Men dans le MCU

Sorti cet été, Deadpool & Wolverine a redonné des couleurs à un Marvel Cinematic Universe qui était quelque peu en difficulté après l’échec de plusieurs de ses films au box-office. Réalisant un carton dans les salles, le film de Shawn Levy a aussi marqué l’apparition de certains membres des X-Men au sein de l’univers cinématographique chapeauté par Kevin Feige.

Ce dernier a d’ailleurs eu « des frissons » lorsqu’il a vu Hugh Jackman endosser le mythique costume jaune de son personnage sur le tournage de Deadpool & Wolverine. C’est ce qu’il a récemment avoué au cours d’un événement tenu à Singapour. Comme le rapporte Deadline, au cours de cet événement, Kevin Feige a aussi fait quelques révélations importantes sur le futur des X-Men dans le MCU.

Avengers 6 sera un tournant pour les mutants !

Kevin Feige a révélé que certains visages familiers des fans des X-Men seraient visibles dans les prochains films du MCU. Et il a même fait une déclaration forte. Car il a affirmé que Avengers 6, intitulé Secret Wars, marquerait un tournant pour les mutants :

Je pense que vous verrez cela continuer dans les prochains films avec quelques personnages X-Men que vous pourriez reconnaître. Juste après ça, l’histoire entière de Secret Wars nous mènera vraiment à un nouvel âge des mutants et des X-Men.

À en croire les propos du célèbre producteur, Avengers : Secret Wars devrait donc bouleverser l’univers du MCU. Reste à savoir comment son histoire impactera à ce point le monde des mutants. En tout cas, le long-métrage s’annonce donc comme un événement majeur au sein de la chronologie des films Marvel.

Les 4 Fantastiques seront bel et bien présents dans les futurs Avengers

Toujours pendant le même événement, Kevin Feige s’est aussi dit très impatient de voir la première famille de l’univers Marvel intégrer le MCU. Évoquant ainsi Les 4 Fantastiques : First Steps, il a confirmé que le film terminerait son tournage la semaine prochaine. Et que ses principaux personnages seraient ensuite de retour dans les prochains films Avengers :

Ils terminent le tournage la semaine prochaine, et après tous ces personnages reviendront dans les prochains films Avengers.

Pour rappel, Les 4 Fantastiques : First Steps a dévoilé son synopsis il y a quelques jours. Le film réalisé par Matt Shakman sortira le 23 juillet 2025 dans les salles françaises. Quant à Avengers 5 et 6, ils arriveront ensuite à une année d’intervalle. Doomsday avec Robert Downey Jr. est prévu pour le 29 avril 2026, et Secret Wars pour le 5 mai 2027 en France.