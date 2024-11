Les 4 Fantastiques livreront un combat « très personnel » dans le nouveau film

Alors que l’on connaissait déjà les membres de son casting, "Les 4 Fantastiques : First Steps" se dévoile désormais un peu plus via son synopsis officiel, partagé par Marvel.

Les 4 Fantastiques dévoile son synopsis

On sait depuis une annonce faite au Comic Con en juillet 2019 qu’un nouveau film Les 4 Fantastiques est en préparation. Depuis, nous avons eu peu de détails sur le long-métrage. Mais Marvel vient de partager une information importante en dévoilant son synopsis officiel. Celui-ci nous apprend que le film se déroulera dans « un monde rétro-futuriste inspiré des années 60 ».

Le synopsis affirme également que les 4 Fantastiques devront faire face à « leur challenge le plus redoutable ». Tout en essayant de garder le lien formé par leur famille, ils devront « défendre la Terre d’un Dieu de l’espace affamé appelé Galactus et de son énigmatique héraut, le Surfer d’argent ». En plus d’avoir la lourde tâche de devoir empêcher Galactus de dévorer la planète entière, les quatre héros seront engagés dans un combat qui deviendra « soudainement très personnel ».

Un film en dehors de la chronologie du MCU

On ne sait pas encore à quoi fait allusion le synopsis de Les 4 Fantastiques en évoquant un combat « très personnel » pour les héros. Il s’agira sans doute d’un des points majeurs de l’intrigue du film. En attendant, cet aspect de de l’histoire nous est présenté de façon mystérieuse et intrigante.

Pour rappel, en juin dernier, Kevin Feige avait fait une autre révélation sur le long-métrage réalisé par Matt Shakman. Il avait expliqué que Les 4 Fantastiques prendrait place en dehors de la chronologie principale du MCU. Il devrait donc s’agir d’une histoire à part dans l’univers des longs-métrages proposés par la Maison des Idées.

Le tournage se terminera bientôt

Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn et Ebon Moss-Bachrach porteront Les 4 Fantastiques. Ils joueront respectivement Reed Richads, Sue Storm, Johnny Storm et Ben Grimm. Ralph Ineson et Julia Garner, les interprètes de Galactus et du Surfer d’argent, accompagneront le quatuor.

Les 4 Fantastiques a débuté son tournage en juillet dernier. Il y a peu, Joseph Quinn a révélé au cours d’une interview avec Variety que les prises de vues devraient être terminées autour de la fin du mois de novembre. Marvel a fixé la date du 23 juillet 2025 pour la sortie du long-métrage en France au cinéma.