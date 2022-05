Avengers Campus à Disneyland Paris : on connaît enfin la date d'ouverture !

Voir aussi

Aquaman 2 : Warner Bros confirme avoir songé à remplacer Amber Heard

Le procès qui oppose Johnny Depp et Amber Heard continue de faire beaucoup parler. Cet événement aura des répercussions sur les carrières des deux acteurs. Warner avoue avoir songé à remplacer l'interprète de Mera pour "Aquaman and the Lost Kingdom."