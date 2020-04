Avengers Endgame : La mort alternative de Black Widow est enfin dévoilée en vidéo

« Avengers : Endgame » s'est avéré être une énorme conclusion aux 10 premières années du Marvel Cinematic Universe (MCU). Le long métrage était notamment l'occasion de faire ses adieux à certains personnages comme Black Widow. Pourtant, il existe une autre version de sa mort.

Peut-être que certains d'entre vous n'ont pas encore vu Avengers : Endgame, mais aujourd'hui il y a prescription. Le mastodonte des frères Russo proposait notamment le décès de Black Widow. Une héroïne centrale du MCU incarnée par Scarlett Johansson depuis Iron Man 2 en 2010. Pourtant, la protagoniste trouve la mort sur la planète Vormir, se sacrifiant pour obtenir la pierre de l'âme. Mais cette séquence, émotionnellement chargée, aurait pu être très différente. Une autre version a été tournée, dévoilée aujourd'hui dans son intégralité.

Thanos à l'assaut de la pierre de l'âme

Cela fait presque un an que l'acteur Jeremy Renner, qui campe Œil de Faucon, a révélé la version alternative de la mort de Black Widow. Une séquence qu'il a décrit avec beaucoup de fiabilité, puisque aujourd'hui, ses mots concordent parfaitement avec les images dévoilées.

La séquence en question présente une situation totalement différente de celle conservée dans le montage final du film. Alors que dans Avengers : Endgame, Œil de Faucon et La Veuve Noire s'affrontent pour savoir qui va se sacrifier pour la pierre, dans la version alternative ce sont les hordes de Thanos qui poussent les personnages à prendre une décision rapidement. La scène gardée dans le film cherche à être émotionnellement forte, mais tourne parfois au ridicule, proposant deux personnages qui se battent pour sauter. Personnellement, la scène supprimée paraît plus crédible.

En effet, alors que la Veuve Noire et Œil de Faucon discutent avec Crâne Rouge, Thanos et ses troupes débarquent pour récupérer la pierre. Débute alors une scène d'action relativement maîtrisée qui conduit au suicide de Black Widow, nécessaire pour stopper ces ennemis et sauver Hawkeye. Une séquence davantage portée sur l'action. On vous met la version alternative ci-dessous et on vous laisse choisir votre préférée.