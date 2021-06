Avengers Endgame : le photographe de plateau dévoile des clichés inédits du film

Ça fait maintenant deux ans que « Avengers : Endgame » est sorti dans les salles obscures. Aujourd'hui, Chuck Zlotnick, le photographe de plateau du film, dévoile des clichés totalement inédits.

Avengers : Endgame – succès planétaire

Le 24 avril 2019, Avengers : Endgame est sorti dans les salles de cinéma françaises. Réalisé par Anthony Russo et Joe Russo, le film est le sommet de la phase 3 du Marvel Cinematic Universe (MCU). Un mastodonte impressionnant de 3h qui offre le dénouement de 11 ans de MCU. L’occasion pour les fans de dire au revoir à leurs héros préférés.

Évidemment, Avengers : Endgame a été un énorme succès, que ce soit critique ou populaire. Nommé une fois aux Oscars, le film a surtout rapporté plus de 2.7 milliards de dollars. Un score hallucinant qui le place comme le film qui a rapporté le plus d’argent de toute l’histoire de box-office - avant qu'Avatar ne repasse devant.

Des clichés inédits !

À l’occasion des deux ans de la sortie d'Avengers : Endgame, de nombreuses stars ont réagit et ont fêté l’anniversaire de cette date marquante pour les fans de l’univers Marvel. Le photographe de plateau, Chuck Zlotnick, est quelque peu en retard à la fête, mais il a néanmoins partagé deux superbes clichés qu’il a pris pendant le tournage du film des frères Russo. Via son compte Instagram, il a dévoilé à ses followers deux magnifiques photographies.

Avengers : Endgame ©Marvel Studios

La première est une image issue des coulisses du tournage. On y voit Thor, incarné par Chris Hemsworth, brandir à la fois Mjolnir et la Stormbreaker alors qu’il se prépare à affronter Thanos lors de la bataille finale du film. Le cliché, en noir et blanc, est absolument magnifique, et dévoile également l’envers du décor, via la présence de ce caméraman dans l’exercice de ses fonctions.

L’autre image présente Captain America, campé par Chris Evans, et Tony Stark, interprété par Robert Downey Jr. La photo se situe dans la timeline en 2012, lorsque les Avengers remontent le temps pour récupérer les pierres d’infinité. De quoi nous ramener dans le film, et laisser parler notre nostalgie d’un temps révolu.