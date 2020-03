Avengers Endgame : Scarlett Johansson craignait que cette séquence effraie les enfants

Scarlett Johansson revient cette scène cruciale d'Avengers : Endgame et révèle qu'elle aurait pu être beaucoup plus choquante, avec des créatures inspirées des Détraqueurs de Harry Potter. ATTENTION ! CET ARTICLE CONTIENT DES SPOILERS SUR AVENGERS : ENDGAME !

La star Scarlett Johansson revient sur la mort de La Veuve Noire dans Avengers : Endgame. C'est une des scènes importantes du film. Black Widow et Hawkeye s'affrontent pour savoir qui va se sacrifier et obtenir la pierre de l'âme. Mais cette séquence a été tournée sous toutes les coutures. Il y a quelques temps, les deux interprètes ont révélé que la scène en question devait voir l'arrivée des troupes de Thanos sur Volmir. Dans la précipitation et face aux hordes d'ennemis, Black Widow prenait la décision de se jeter dans le vide. Mais une nouvelle version vient encore d'être révélée par l'actrice. Une version beaucoup plus effrayante.

Trop violent pour les enfants

La scène de la mort de Black Widow est un des éléments forts de Avengers : Endgame. Natasha devient alors, pendant un temps, l'héroïne ultime du long métrage. Cependant, selon une récente interview avec Entertainment Weekly, la scène de la mort de Black Widow aurait pu être très différente. Dans la version originale, la séquence comprenait une armée de créatures monstrueuses qui faisaient référence aux Détraqueurs de la saga Harry Potter :

Les parents ne nous auraient jamais pardonné le design des créatures. Une armée de créatures ressemblant aux Détraqueurs. Mais nous ne l'avons pas fait. Parce que nous voulions laisser le public avec le poids de cette perte et le choc de celle-ci.

Ainsi, visiblement cette séquence a été tournée de nombreuses fois, à chaque fois avec une approche différente. Et à force de trop en dire, la scène conservée dans le montage final commence à paraître assez fade. Parce que les autres idées qui ont été présentées, ont davantage d'impact. Mais les frères Russo ont pris la décision de garder la séquence la plus simple, pour ne pas encombrer le récit, et laisser place au ressort émotionnel brut.

Scarlett Johansson sera de retour dans le rôle de La Veuve Noire à l'occasion de son film solo : Black Widow. Réalisé par Cate Shortland, le long métrage présentera une aventure inédite de l'héroïne, située quelque part entre Captain America : Civil War et Avengers : Infinity War. Sortie prévue le 29 avril prochain.