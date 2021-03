Avengers Endgame : un fan décroche un nouveau record de visionnage

Revoir un film que l'on adore plusieurs fois est une pratique courante. Le voir presque 200 fois, ça l'est largement moins. Un fan de Marvel vient pourtant de le faire avec "Avengers : Endgame". Sa performance impressionnante vient d'être récompensée par le Guinness World Records.

Il décroche un record grâce à Avengers : Endgame

Quand on aime, on ne compte pas. C'est ce que doit se dire Agustin Alanis, un Américain résidant en Floride. En juin 2019, il faisait déjà parler de lui pour avoir visionné Avengers : Endgame 110 fois uniquement au cinéma. Le film était sorti deux mois auparavant et il pouvait se targuer d'avoir atteint ce total en si peu de temps. Ce qui n'est clairement pas rien quand il est question d'un mastodonte qui dure 3 heures. Plus d'un an après, le garçon refait parler de lui, toujours pour la même raison. Il ne s'est pas arrêté et vient d'atteindre le total démesuré de 191 visionnages. Un chiffre suffisamment impressionnant pour que le Guinness World Records officialise son record et lui décerne le titre du plus grand visionnage d'un même film en salle.

L'heureux élu n'a pas manqué de partager sa joie sur son compte Twitter et a publié pour l'occasion une belle photo où il est entouré de Josh Brolin, Jeremy Renner, Zoe Saldana, Chris Evans et Don Cheadle. Un magnifique souvenir en compagnie d'une partie du casting, qui récompense un dévouement hors du commun. L'interprète de Captain America tient dans ses mains le cahier dans lequel sont regroupés les tickets quand celui qui campe le méchant Thanos s'illustre avec la réplique du bouclier en vibranium possédée par Agustin Alanis.

Presque un mois à regarder le même film

Agustin Alanis aura participé plus que les autres au succès du film. S'il n'est plus le gros succès de tous les temps (hors inflation) à cause d'une seconde ressortie d'Avatar, il peut se targuer d'avoir rapporté 2.7 milliards de dollars au box-office mondial. Puisque nous sommes dans les chiffres, le record de ce fan équivaut à 576 heures, soit 24 jours complets. Oui, cet homme vient de passer quasiment un mois à regarder le même film. Reste à savoir quelle part de plaisir il a pu prendre pendant ces nombreuses séances.

Avengers : Endgame ©Marvel Studios

Pour ce coach sportif habitué aux efforts, ce record a demandé un aménagement de sa vie personnelle et professionnelle. Il a notamment perdu du muscle en sautant des entraînements et a eu du mal à entretenir un semblant de vie sociale. Un retour à la normale peut désormais avoir lieu maintenant que le record a été homologué.