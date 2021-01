Avengers : un nouveau film va voir le jour

Le mastodonte cinématographique "Avengers : Endgame" a marqué la fin d'un cycle dans le MCU. Une nouvelle ère sera lancée dès cette année, sur petit et grand écran. Kevin Feige nous assure que nous devrions revoir une équipe d'Avengers dans l'univers.

Faut-il attendre un retour des Avengers ?

Marvel aura mené avec brio le déploiement de son univers étendu avec les films "Avengers", qui servaient de piliers autour des histoires centrées sur différents héros. Les réunions entre les super-héros étaient toujours des événements. Leur aventure commune a pris fin en 2019 avec Avengers : Endgame. Le plus gros succès de tous les temps au box-office a donné une conclusion à l'affrontement contre Thanos. En envoyant, par la même occasion, certains personnages à la retraite ou au cimetière. Cette étape, quelque part un peu douloureuse pour les fans, était nécessaire afin d'amorcer une nouvelle dynamique.

La phase 4 débute en 2021 avec des séries sur Disney+ et des films. Le studio a fait le choix de lancer tout un tas de nouvelles figures et multipliera les origin stories. Une génération va s'installer, avec toujours ces fameux liens entre différents projets. D'ailleurs, d'anciennes figures seront toujours dans le coup. Comme Wanda, Doctor Strange, Hulk ou encore Spider-Man. Cela veut-il dire que la célèbre équipe reviendra au cinéma un de ces jours ? En promotion pour la série WandaVision, Kevin Feige a annoncé chez IGN que nous reverrons les Avengers ! Il ne peut pas encore nous dire quand ni comment, mais soyez assurés que nous assisterons à une autre grande histoire collective.

Un sacré défi à relever

Un retour des Avengers est un défi de taille et on se demande comment le studio va se débrouiller par rapport aux personnages disponibles et aux possibilités données par les comics. Iron Man et Captain America, deux pierres angulaires de la team, ne sont plus présents pour participer. Il faudra trouver des têtes fortes qui sauront mener. Le moment venu, une composition sera définie avec forcément des plus anciens et un lot de nouveaux. Sauf que ce moment, il ne risque pas d'arriver avant la phase 5, ou même plus tard.

Le studio a déjà programmé beaucoup de projets pour 2021, 2022 et 2023. Les Avengers devraient revenir une fois que cette nouvelle ère sera mise en place. Pour patienter, Thor : Love and Thunder a été décrit comme un projet qui aurait des airs d'Avengers 5, en rassemblant plusieurs personnages connus dans le film dédié au fils d'Odin.