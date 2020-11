Thor 4 pourrait ressembler à un "Avengers 5"

Thor est l'un de ces héros fondateurs du Marvel Cinematic Universe qui sort vivant du chapitre Endgame. Sa prochaine aventure, "Love and Thunder", risque d'avoir un petit goût d'Avengers si l'on en croit un récent rapport. Plusieurs héros risquent d'être impliqués dans l'histoire.

Love and Thunder réunira du beau monde

Le personnage campé par Chris Hemsworth a les épaules assez larges pour mener bien des combats, mais il est toujours plus agréable de pouvoir compter sur des alliés au lieu de trimer en solo. Dans Thor : Love and Thunder, quatrième film sur le Dieu du Tonnerre, on sait déjà qu'il ne sera pas la seule star du scénario. Taika Waititi rempile à la mise en scène et abordera l'arc Mighty Thor des comics. Ce qui implique le retour de Natalie Portman en Jane Foster, pour être une version féminine de Thor. Une autre femme sera également à l'honneur : Walkyrie (Tessa Thompson).

Le héros qui donne son nom au film partagera l'affiche avec des compères et le groupe qui se formera autour de lui pourrait être plus grand que ce que l'on pensait. Des récents rapports évoquent d'ailleurs les participations de Chris Pratt et Vin Diesel. Les deux sont Star-Lord et Groot dans Les Gardiens de la Galaxie. S'ils sont de la partie, on peut légitimement penser que Rocket le sera aussi. Une seconde version de Gamora pourrait revenir grâce à la magie du multivers et Drax reste toujours vivant, ce qui le rend éligible à une apparition dans Love and Thunder. Ils ne seront pas de trop pour lutter contre Christian Bale, que l'on annonce dans le rôle du grand méchant.

Thor 4 : un film Avengers déguisé ?

Du beau monde risque de se retrouver dans le film. Hypothèse que The Hollywood Reporter confirme quasiment au sein d'un article sur Black Panther 2. Le prochain Thor est décrit comme ayant un goût d'Avengers 5. Entendez par-là que le casting va rassembler un tas de héros connus. Ça pourrait être une bonne solution pour compenser l'absence d'un autre film titré officiellement Avengers. Nous ne savons même pas si nous en reverrons un, un de ces jours.

L'univers étendu pourrait explorer d'autres pistes et abandonner cette équipe. Pour privilégier les Eternels, par exemple, qui seront lancés l'année prochaine. Ou les X-Men, qui vont bien finir par s'immiscer dans l'univers suite au rachat par Disney des actifs de la Fox. Sans aller trop loin, l'implication des Gardiens dans Love and Thunder aura forcément des répercussions sur le troisième volet de leurs aventures, toujours avec James Gunn à la barre. On saura à quoi s'en tenir à partir du 9 février 2022, date de sortie du prochain Thor.