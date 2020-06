Aya et la sorcière : le nouveau film du studio Ghibli arrive cette année

Le célèbre studio japonais Ghibli, spécialisé dans l'animation, vient d'officialiser son prochain film qui devrait sortir dès la fin de l'année. Il s'agit d'une œuvre inédite intitulée « Aya et la sorcière ».

Depuis 2014 et Le Souvenir de Marnie, le studio Ghibli n'a plus sorti de films. La célèbre entreprise a participé à la production de La Tortue Rouge en 2016, mais aucun film original n'a vu le jour depuis 2014. Mais les choses vont changer puisque le studio Ghibli vient d'officialiser la sortie de Aya et la sorcière. Le projet, dirigé par Goro Miyazaki, le fils de Hayao Miyazaki, devrait être disponible dès cet hiver, notamment sur le réseau japonais NHK. Mais ce nouveau film a une particularité. Pour la première fois de l'histoire du studio, Aya et la sorcière sera entièrement généré par ordinateur, faisant de cette oeuvre le premier film Ghibli entièrement en CGI.

Un nouveau projet pour le studio Ghibli

Pendant que Hayao Miyazaki travaille sur son prochain film, son fils a lui aussi du pain sur la planche. Il s'occupe en ce moment de la réalisation de Aya et la sorcière, le prochain film estampillé Studio Ghibli. Le long-métrage est basé sur un roman pour enfants de Diana Wynne Jones sorti en 2011 et intitulé Earwig and the Witch. L'histoire suit le destin d'une orpheline particulièrement intelligente nommée Earwig. Elle est adoptée par une femme appelée Bella Yaga, qui se révèle être une cruelle sorcière qui l'emmène vivre dans une maison hantée. Voici le synopsis officiel du projet :

Aucun orphelin aimerait vivre au St. Morwald's Home for Children, mais Earwig s'en accommode. Elle obtient tout ce qu'elle veut, quand elle le veut, et ce depuis qu'elle a été déposée sur le seuil de l'orphelinat alors qu'elle était encore bébé. Mais tout change le jour où Bella Yaga et la Mandragore viennent à l'orphelinat déguisées en parents d'accueil. Earwig est emmenée dans une mystérieuse maison pleine de pièces secrètes, de potions magiques et de livres de sorts. La plupart des enfants s’enfuiraient de terreur avec une maison pareille, mais pas Earwig. Utilisant sa propre intelligence, avec l'aide d'un chat qui parle, elle décide de montrer à la sorcière qui est le patron.

C'est un projet qui semble s’inscrire parfaitement dans la veine du Studio Ghibli. L'histoire rappelle forcément Kiki la petite sorcière, mais le long-métrage arrivera sans doute à se créer sa propre identité. Toshio Suzuki, le cofondateur et producteur du Studio Ghibli s'est entretenu avec Entertainment Weekly à propos de Aya et la sorcière :

Après le coronavirus, comment le monde va-t-il changer ? C'est la grande préoccupation de la plupart des gens. Même l'industrie du cinéma et de la télévision est touchée par cet événement. Aya et la sorcière peut-il marcher après le coronavirus ? J'y ai pensé plusieurs fois en regardant les premières images. Puis j'ai réalisé que la grande caractéristique du film était la sagesse d'Aya. Si seulement nous avions sa sagesse, nous pourrions surmonter n'importe quoi à n'importe quelle époque. Quand j'y ai pensé, j'ai été soulagé.

Ainsi le producteur promet que Aya et la sorcière sera une source d'inspiration pour traverser l'épreuve actuelle. Comme toujours, les films du Studio Ghibli sont pleins de sagesse et de leçons de vie. Et comme toujours, les productions Ghibli sont des rayons de soleil pédagogiques et instructifs. Le film n'a malheureusement pas encore de date de sortie définie mais devrait voir le jour dès cet hiver.