Aya et la Sorcière : le prochain Ghibli dévoile sa bande-annonce

« Aya et la Sorcière », le prochain film des studios Ghibli, se dévoile avec une première bande-annonce. Réalisé par Goro Miyazaki, il s'agit du tout premier film produit en 3D par le studio.

Aya et la Sorcière : le tout premier Ghibli réalisé en 3D

Ça fait maintenant 6 ans, depuis Souvenirs de Marnie, que les studios Ghibli n'ont rien sorti. Mais, ces derniers temps, il y a de l'activité chez nos amis japonais puisque Hayao Miyazaki travaille actuellement sur son prochain film : Comment vivez-vous ? Son fils, Goro Miyazaki vient, quant à lui, de terminer la réalisation de Aya et la Sorcière, un téléfilm qui sera disponible le 30 décembre prochain sur la chaîne japonaise NHK. En France, le film sera distribué par Wild Bunch.

Ce téléfilm de 82 minutes a la particularité d'être la toute première production du studio a être réalisée en 3D. Aya et la Sorcière est donc entièrement généré par ordinateur et se place comme le premier film Ghibli en CGI.

Première bande-annonce

Les studios Ghibli ne nous ont pas habitués à voir ce type de modélisation. Le procédé est assez déroutant. Pourtant, l'ambiance et l'écriture restent dans la même veine que les autres productions du genre. Il faut dire que Goro Miyazaki n'est pas un novice. Il a déjà mis en scène Les Contes de Terremer et La Colline aux Coquelicots. Avec Aya et la Sorcière il apporte une esthétique qui crée un sérieux décalage avec les autres productions de son studio.

Aya et la Sorcière ©Studio Ghibli

Aya et la Sorcière est basé sur un roman pour enfants de Diana Wynne Jones sorti en 2011. Intitulé Earwig and the Witch, ce livre raconte le destin d'une orpheline. Celle-ci, particulièrement intelligente, est adoptée par une femme appelée Bella Yaga. Cette dernière s'avère être une cruelle sorcière qui l'emmène vivre dans une maison hantée. Utilisant son intelligence et l'aide d'un chat qui parle, Earwig (Aya dans le film) va montrer à ces sorcières qui est le véritable patron. En attendant, on vous laisse avec la bande-annonce, en espérant une potentielle sortie française dans les semaines à venir.