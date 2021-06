Baby Boss 2 : la nouvelle bande-annonce en dévoile plus sur l'intrigue

Les studios Dreamworks viennent de dévoiler une nouvelle bande-annonce de « Baby Boss 2 : Une affaire de famille ». Après le succès du premier opus, Universal et Dreamworks rappellent Tom McGrath pour mettre en scène cette suite.

Baby Boss : une affaire de réussite

En 2017, Tom McGrath réalise un petit succès pour les studios Dreamworks. C'est en effet à lui que l'on doit Baby Boss. Bien reçu par les critiques presses et par les spectateurs, le film est même nommé à l'Oscar du Meilleur film d'animation, battu cette année là par Coco des studios Pixar. Côté box-office, le long-métrage rapporte plus de 527 millions de dollars de recettes. Un score impressionnant qui a poussé Dreamworks a développer plus abondamment cet univers. En partenariat avec Netflix, la firme a produit une première suite sous forme de série animée. À l'heure actuelle, Baby Boss : Les affaires reprennent est composée de 4 saisons et est toujours en cours d'exploitation. Le 13 octobre prochain, c'est avec le deuxième film de la franchise, Baby Boss : une affaire de famille, que l'on a rendez-vous.

Nouvelle bande-annonce

Universal vient de publier une deuxième bande-annonce de Baby Boss 2. Attendu le 2 juillet aux États-Unis, il faudra néanmoins patienter jusqu'au 13 octobre prochain pour découvrir le film dans les salles françaises. Contrairement au show Netflix, ce deuxième film verra le comédien Alec Baldwin reprendre le doublage du personnage principal. Le reste du casting vocal se compose notamment de James Marsden, Jeff Goldblum, Eva Langoria, Jimmy Kimel et d'Amy Sedaris.

Baby Boss 2 : Une affaire de famille ©DreamWorks Animation / Universal Studios

Cette nouvelle bande-annonce développe un peu plus l'intrigue de ce deuxième film. Les spectateurs découvrent que Tina, la fille de Tim, est en fait une agent de BabyCorp en mission. Elle donne aux deux frères la formule spéciale qui les ramène à l'âge qu'ils avaient lors du premier film. Les deux adultes redeviennent alors des bébés. Un changement d'état qui va réunir les deux frères, et leur vision du monde très différente. Initialement, Baby Boss : Une affaire de famille aurait dû sortir en avril 2020, mais avec la pandémie de la COVID-19, le long-métrage a été repoussé au 13 octobre 2021. Aux États-Unis, il sera disponible en salles et en streaming sur Peacock dès le 2 juillet.