Baby Boss 2 : le roi des affaires est de retour dans la première bande-annonce

« Baby Boss 2 : Une Affaire de Famille » se dévoile à travers sa première bande-annonce. Après le succès critique du premier opus, Universal et Dreamworks rappellent Tom McGrath pour mettre en scène une suite.

Baby Boss, un succès critique

En 2017, Tom McGrath réalise un petit succès : Baby Boss. Bien reçu par les critiques et par les spectateurs, le film est même nommé à l'Oscars du Meilleur film d'animation (remporté cette année là par Coco). Côté box-office, le film rapporte plus de 527 millions de dollars de recettes. Un score largement suffisant qui a poussé les studios, en partenariat avec Netflix, à produire une suite sous forme de série animée. Pour le moment composée de quatre saisons, Baby Boss : les affaires reprennent est toujours en cours d'exploitation.

Mais Universal et Dreamworks mettent les bouchés doubles puisque Tom McGrath est de retour pour mettre en scène une suite du film original. Intitulé Baby Boss 2 : Une Affaire de Famille, le long-métrage sera notamment porté par les voix d'Alec Baldwin, de James Marsden, de Jeff Goldblum et de Eva Langoria pour la VO

Baby Boss ©Dreamworks

Premières images de Baby Boss 2

L'intrigue de ce nouveau long-métrage prendra place des années après le premier film. Tim et Ted (le bébé du premier opus) sont devenus adultes. Ils vivent chacun de leur côté. Tim est devenu père de famille tandis que Ted est toujours dans les affaires, et dirige un important fond spéculatif. Mais l'arrivée d'un nouveau Baby Boss, qui a une stratégie inédite, va contraindre les deux frères à se rapprocher et à s'entraider. Ces derniers vont par ailleurs redevenir des bébés pour combattre le mal par le mal, tandis que le grand antagoniste prévoit de lever une armée de méchants nouveau-nés.

La bande-annonce demeure classique, ne dévoilant pas grand chose de plus que le synopsis de l'histoire. Le scénario paraît plutôt convenu et ces premières images ne vendent pas spécialement du rêve. Les ressorts comiques ont l'air essoufflé et ce teaser manque cruellement d'impact. Après, il ne faut évidemment pas juger Baby Boss 2 sur sa seule bande-annonce. On vous laisse avec ces premières images en attendant la sortie du film le 24 mars 2021.