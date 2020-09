BAC Nord : premier teaser du polar marseillais au casting XXL

Les quartiers Nord de la cité phocéenne seront le théâtre de "BAC Nord", le nouveau film de Cédric Jimenez avec un casting qui en jette. Le réalisateur retrouve Gilles Lellouche pour ce polar nerveux. Découvrez le premier teaser, en attendant la sortie dans les salles le 23 décembre prochain.

La BAC dans l'enfer des quartiers Nord

Dans Les Misérables, Ladj Ly plaçait son récit au sein de la BAC (Brigade anti-criminalité) du 93, pour un résultat saisissant et engagé. Cédric Jimenez lui emboîte le pas avec BAC Nord. En 2012, les quartiers Nord de Marseille ont enregistré un taux de criminalité record en France. Pour lutter contres les bandits et trafiquants, la BAC Nord est envoyée sur le terrain en permanence. Mais dans cet environnement hostile et violent, les représentants de la Loi doivent parfois employer des méthodes peu conventionnelles. Dans l'obligation de donner des résultats à leur supérieur, ces policiers vont se mettre dans une position délicate qui pourrait remettre en cause leur carrière.

Un beau casting mené par Gilles Lellouche

Un premier teaser de BAC Nord vient d'être dévoilé par STUDIOCANAL et il met en place le monde impitoyable des quartiers. La violence peut surgir n'importe quand, les armes à feu circulent librement et la police n'a pas toujours les moyens pour lutter. L'intrigue reste assez secrète pour le moment mais on comprend que cette guerre contre les criminels va mal tourner. Cédric Jimenez a pu disposer d'un budget de plus de dix millions d'euros, ce qui fait de BAC Nord une production plutôt haut de gamme. Ça se ressent dans ces images et dans le casting, qui rassemble une belle brochette d'acteurs. Gilles Lellouche en tête, avec qui le metteur en scène a déjà travaillé pour La French, un film qui se déroulait déjà à Marseille, ville dont il est originaire. Adèle Exarchopoulos, François Civil, Karim Leklou et Kenza Fortas complètent la distribution. BAC Nord a bien des arguments pour remporter un joli succès dans les salles lors de sa sortie le 23 décembre.

Avant ça, les quartiers Nord de Marseille seront aussi dépeints dans Bronx, le nouveau polar d'Olivier Marchal qui arrive le 30 octobre sur Netflix. Il sera question d'une tuerie commise par un gang, sur laquelle deux policiers rivaux vont devoir enquêter ensemble. Le casting rassemble Gérard Lanvin, Jean Reno, Lannick Gautry, Stanislas Merhar, Kaaris et... Claudia Cardinale !