Bad Boys 4 : Will Smith et Martin Lawrence échappent à une explosion sur une vidéo

Le quatrième opus de la saga "Bad Boys" s'annonce explosif. Le "Daily Mail" vient de publier une vidéo sur laquelle les personnages incarnés par Will Smith et Martin Lawrence évitent de justesse de se faire anéantir par un missile.

Bad Boys 4 : Mike et Marcus n'ont pas dit leur dernier mot

Après avoir longtemps hésité à faire Bad Boys for Life, Will Smith et Martin Lawrence ont fait leur retour dans les rôles de Mike Lowrey et Marcus Burnett en 2020. Un troisième opus avec lequel Adil El Arbi et Bilall Farah ont succédé à Michael Bay à la mise en scène.

Bad Boys for Life ©Sony Pictures Entertainment

Alors que ses projets étaient compromis après sa gifle à Chris Rock survenue lors de la 94e cérémonie des Oscars en 2022, Will Smith a finalement pu retrouver toute l'équipe pour débuter le tournage d'un quatrième volet, à la suite du succès du troisième, qui a récolté plus de 426,5 millions de dollars de recettes mondiales. Un nouveau chapitre des aventures de Mike et Marcus qui s'annonce tout aussi explosif, au vu des images du tournage.

Un nouvel opus bourré d'action

En mai dernier, le compte instagram atlanta_filming dévoilait des clichés et vidéos sur lesquels Mike tente de dissuader Marcus de sauter d'un toit, alors qu'il était en blouse d'hôpital. Pour le moment, impossible de savoir s'il s'agit d'une scène comique ou plutôt grave.

À cela s'ajoutent de nouvelles images publiées par le Daily Mail, où les deux héros sont équipés de gilets pare-balles et de fusils d'assaut, visiblement prêts à en découdre. Sur une vidéo d'une scène où les personnages sont censés être au parc d'attraction Gatorland, ils évitent de justesse d'être anéantis par un missile.

Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig et Paola Nuñez reprennent chacun leur rôle dans Bad Boys 4. Rhea Seehorn et Eric Dane complètent la distribution. Pour le moment, le film ne dispose pas d'une date de sortie.