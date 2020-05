Bad Boys for Life : les réalisateurs avaient imaginé une fin bien plus triste

Gros succès de ce début d'année avant que le coronavirus ne fasse fermer les salles, "Bad Boys for Life" a prolongé une franchise endormie depuis des années. Les réalisateurs Adil El Arbi et Bilall Fallah avaient une autre fin beaucoup plus dramatique en tête.

En l'absence de sorties majeures depuis le début d'année, et avec la pause imposée en ce moment, Bad Boys for Life est pour l'instant le plus gros succès de 2020 avec 419 millions de dollars au box-office, devant Sonic et ses 306 millions. Si les prochains mois se montrent moins perturbés et que des titres importants sortent, ce succès devrait vite être dépassé. Quand on laisse de côté l'aspect financier (qui doit beaucoup à la nostalgie des fans en attente d'une suite depuis des années), ce troisième Bad Boys aura assuré le spectacle en prenant en compte l'évolution de Mike Lowrey et Marcus Burnett, loin de leurs fougueuses années avec Michael Bay. Les compères ont pris de l'âge et voient la nouvelle génération arriver derrière eux.

Le passé finissant toujours pas ressurgir, voilà que la méchante Isabel Aretas, une baronne de la drogue désormais veuve, demande à son fils Armando de se rendre à Miami pour tuer Mike Lowrey, responsable de la mort de son frère et de son père. Menacé, le duo doit remettre les mains dans le cambouis pour sauver ses fesses. Un troisième opus qui précède un quatrième, actuellement en préparation.

La première fin de Bad Boys for Life était différente

Si vous n'avez pas encore vu Bad Boys for Life, inutile de continuer à lire ce qui va suivra, on risque de vous spoiler la fin. Car il s'avère que les deux réalisateurs belges Adil El Arbi et Bilall Fallah voulaient ponctuer le film avec une conclusion plus sombre que l'actuelle. Mike se retrouvait face à Isabel et apprenait qu'il était le père d'Armando - le flic a eu une relation avec elle lors d'une ancienne mission. Alors qu'Isabel venait de tirer sur leur fils sans vraiment le vouloir, elle voulait en finir pour de bon avec Mike en se jetant dans les flammes tout en l'emportant avec elle. Mais cette version ne fonctionnait pas totalement :

C'était une version plutôt épique, dans un esprit de tragédie grecque. C'était peut-être too much, on ne le saura jamais.

Une fin inacceptable dans l'optique d'une nouvelle aventure car la licence ne peut pas fonctionner sans que le duo ne soit à l'écran. Et encore moins sans Will Smith ! C'est alors Rita qui s'est chargée d'expédier Isabel dans les flammes. Mais quand la fin des deux Bad Boys sera venue, il se peut qu'on assiste pour de bon à une conclusion pas forcément positive.