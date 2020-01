Bad Boys for Life : les réalisateurs ont rencontré Marvel Studios

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Les réalisateurs de « Bad Boys for Life », Adil el Arbi et Bilall Fallah, confirment qu’ils ont rencontré des dirigeants de Marvel Studios. Ils auraient discuté d’une possible future collaboration avec le studio.

Adil el Arbi et Bilall Fallah sont en ce moment même en train de percer auprès du grand public. Leur nouveau film Bad Boys for Life cartonne au box-office et permet les retours de Will Smith et Martin Lawrence dans leurs rôles cultes. Grâce à ce succès, il semblerait que le jeune duo belge ait pu rencontrer Marvel Studios pour discuter d’un film ou d’un projet télévisé.

Adil el Arbi et Bilall Fallah bientôt chez Marvel ?

Au cours de ses deux premières semaines d’exploitation, Bad Boys for Life a déjà rapporté plus de 215 millions de dollars de recettes pour un budget de 90 millions. En plus de ce score tout à fait rentable, le long-métrage a reçu des critiques relativement positives. Tout ceci n’est pas passé inaperçu aux yeux de Marvel Studios.

En parlant avec ComicBook.com, Adil el Arbi a confirmé que lui et son ami Billal Fallah avaient discuté avec Marvel Studios d’une future collaboration :

Ils ont dit qu’ils aimaient Bad Boys for Life et ils nous ont juste dit : « Yo, qu’est ce que vous voulez faire ? Quelque chose sur lequel travailler ensemble. Il n’y a rien de vraiment prévu, c’est plus une réunion. ». On a répondu qu’on était intéressé pour un film ou une série, surtout maintenant que Disney+ a évolué. Ils n’ont pas parlé d’un projet spécifique. Nous aimerions travailler avec eux, mais ce n’est pas encore très clair.

À en juger par ces commentaires, Marvel Studios semble intéressé par le jeune duo. Le calendrier du Marvel Cinematic Universe est pour le moment bien rempli pour les années à venir. Chaque projet a déjà un réalisateur, sauf Captain Marvel 2 et Doctor Strange 2. Mais on doute que Marvel Studios confie un si gros poisson à Adil el Arbi et Bilall Fallal dès leur incursion dans l’univers Marvel. On les voit plus débuter sur une série TV ou une origin story.

Reste à savoir comment les deux cinéastes vont gérer leur calendrier. En effet, ils devraient déjà rempiler pour un Bad Boys 4 dont la production pourrait débuter dès 2021. Si Marvel Studios revient vers eux d’ici là, Adil el Arbi et Billal Fallah devront faire un choix cornélien entre les Bad Boys et les super-héros. Affaire à suivre donc.