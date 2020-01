Bad Boys for Life : Michael Bay a réalisé une scène du film

« Bad Boys for Life » vient de sortir dans les salles françaises. Et si ce troisième opus n’est pas réalisé par Michael Bay, le cinéaste a néanmoins lui même tourné une scène du film. Et pas n’importe laquelle !

Michael Bay a mis en scène les deux premiers opus de Bad Boys. Pour autant, il a refusé de reprendre la direction du troisième opus. Ainsi, Bad Boys for Life est confié aux réalisateurs belges Adil el Arbi et Bilall Fallah. Cependant, Michael Bay est venu faire un petit coucou à ses bad boys le temps d’un court caméo. Une séquence qu’il a d’ailleurs lui même réalisée.

Michael Bay en 360 degrés

La révélation a été apportée par Adil el Arbi et Bilall Fallah eux mêmes. Dans une récente interview, lors de la promotion de Bad Boys for Life, les deux cinéastes sont revenus sur le fameux caméo de Michael Bay. Ils ont révélé qu’ils avaient différentes idées pour faire apparaître le cinéaste :

Nous recherchions un caméo où il pourrait jouer. C’est alors que nous avons eu l’idée du maître de cérémonie du mariage. Nous avions imaginé la scène comme un hommage, où nous réaliserions à la manière de Michael Bay, avec une caméra qui tourne à 360 degrés autour de lui. C’est donc un vrai moment pour Michael Bay, avec Michael Bay. Le plus cool c’est qu’il l’a réalisée lui même. Nous étions simplement là à le regarder réaliser son caméo. Michael Bay sait comment faire tourner sa caméra. Ce plan sera étudié en école de cinéma tellement c’est méta.

Michael Bay faisait déjà un caméo dans Bad Boys II, c’est donc assez logique de le voir dans le troisième opus. Une apparition sympathique dans laquelle le cinéaste joue avec ses propres clichés. C’est effectivement assez méta de voir la technique si représentative de Michael Bay filmant Michael Bay. Les plans à 360 degrés sont devenus, au fil du temps, la marque de fabrique du cinéaste.

Trop occupé à réaliser 6 Underground, Michael Bay n’était pas disponible pour Bad Boys for Life. Ce troisième opus vient de sortir dans les salles, 17ans après la deuxième film. Les films Bad Boys sont des réussites incontestables. Le premier épisode, sorti en 1996, a rapporté plus de 141 millions de dollars pour un budget de 19 millions. Quant à la suite, sortie en 2003, elle a rapporté plus de 273 millions de dollars pour un budget de 130 millions. Espérons que le troisième opus ait le même succès. Quoi qu’il en soit, Bad Boys 4 est déjà sur les rails.