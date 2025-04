Balle perdue 3 : nouvelle bande-annonce frappante pour le dernier film de la franchise

Netflix a partagé de nouvelles images de "Balle perdue 3". Celles-ci nous montrent encore des scènes d’action prometteuses, tout en dévoilant plus d’informations sur l’intrigue du final de la franchise.

Lino de retour dans Balle perdue 3

Souvent comparée aux Fast & Furious, la franchise Balle perdue fait partie des productions françaises de Netflix les plus suivies par les abonnés de la plateforme. Le premier film, sorti en 2020, nous introduit à Lino, un homme qui a un talent fou pour la mécanique. Un jour, il se fait accuser à tort de meurtre. Pour prouver son innocence, il ne voit qu’une solution : retrouver la balle ayant servi au crime, coincée dans une voiture disparue.

Le premier film ayant fait un carton, Netflix a rapidement lancé une suite. Dévoilée en 2022, celle-ci a une nouvelle fois fait très fort sur la plateforme. Un troisième opus, toujours porté par Alban Lenoir et Stéfi Celma, a donc été développé. Avant sa sortie dans moins d’un mois, Balle perdue 3 s’offre une nouvelle bande-annonce qui nous offre un aperçu de certaines cascades du film, et qui en dévoile plus sur l’intrigue du film.

De nouvelles images fortes et une intrigue qui se dévoile

Après un teaser déjà spectaculaire dévoilé en février dernier, les nouvelles images de Balle perdue 3 font encore la part belle à l’action. Avec notamment un affrontement dans un tram entre Lino, Areski et Yuri Batista. Les fans qui souhaitent voir les habituelles poursuites en voiture de haute volée seront également servis avec cette nouvelle bande-annonce.

Celle-ci en dit également plus sur l’intrigue de Balle perdue 3. Elle montre notamment le retour d’Areski, et son intention d’envoyer Resz en prison. Julia et Lino comptent également « faire tomber » le personnage incarné par Gérard Lanvin, afin d’obtenir justice pour la mort de Charas. On peut imaginer que les trois personnages n’auront peut-être pas les mêmes méthodes pour parvenir à leur but.

La conclusion de la saga

Si ce nouveau film est donc le troisième de la franchise à être dévoilé en l’espace de cinq ans, il n’aura cette fois pas de suite. Car Balle perdue 3 viendra conclure la saga lancée en 2020. Pour découvrir cette conclusion, il faudra patienter un peu moins d’un mois. Le long-métrage, de nouveau réalisé par Guillaume Pierret, sortira sur Netflix le 7 mai prochain.