Ballerina : Ana de Armas souffre sur le tournage du spin-off de "John Wick"

Le 22 mars 2023, le tueurs à gages le plus traqué de la planète sera de retour dans les salles obscures avec John Wick : Chapitre 4. Un nouvel opus toujours orchestré par Chad Stahelski et dans lequel Keanu Reeves affrontera notamment Bill Skarsgård et Donnie Yen, en plus de retrouver Laurence Fishburne, Ian McShane et Lance Reddick.

Il ne s'agit pas de l'ultime aventure cinématographique de l'assassin redouté et surnommé "Baba Yaga". L'univers de John Wick s'agrandira prochainement avec le spin-off Ballerina. Mis en scène par Len Wiseman (Underworld, Total Recall : Mémoires programmées) et porté par Ana de Armas, le long-métrage introduira une jeune tueuse lancée à la poursuite des meurtriers de sa famille. Durant sa quête vengeresse, l'héroïne devrait croiser la route de John Wick.

Un long-métrage dans lequel Ian McShane et Lance Reddick devraient également reprendre leurs rôles respectifs, au même titre qu'Anjelica Huston. Norman Reedus, Gabriel Byrne et Catalina Sandino Moreno complèteront la distribution.

En plein de tournage du film, Ana de Armas s'est confiée sur les scènes d'action éprouvantes dans l'émission The Tonight Show with Jimmy Fallon. La comédienne a assuré que son entraînement pour Mourir peut attendre n'était qu'un avant-goût de celui pour Ballerina :

Nous sommes à Prague depuis quatre mois pour le tournage. Il nous reste encore un mois. Et j'ai mal. Mon corps, mon dos... tout me fait souffrir. Je me plains, j'ai mal, j'ai des bleus. La scène d'action de Bond a duré quinze minutes. Là, c'est un film entier, c'est un autre niveau.

L'actrice a aussi évoqué ses retrouvailles avec Keanu Reeves après Knock Knock et Suspicions, louant le professionnalisme et le talent pour les arts martiaux de son partenaire :

Keanu et moi étions en train de répéter une scène de cascade très difficile, et il roulait, me lançait et réalisait des cascades de folie. Et je me disais : "Je ne peux plus me plaindre. Parce qu'il le fait !" C'est vraiment le meilleur.