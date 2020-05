Ballerina : Chloë Grace Moretz pour le rôle principal du spin-off John Wick ?

Personne ne s'attendait, à la sortie du premier "John Wick", qu'un univers étendu allait être déployé par la suite. En plus d'un quatrième épisode, une série est en préparation et également le spin-off "Ballerina". Chloë Grace Moretz pourrait incarner la tueuse dans ce film.

Les amoureux de cinéma d'action prennent régulièrement leur dose avec les épisodes de John Wick. Le troisième a encore fait grimper les exigences en proposant des scènes plus spectaculaires (ou improbables, au choix). Keanu Reeves connaît un vrai renouveau dans sa carrière avec le personnage, après une période de creux où il a eu du mal à se mettre en avant. Un quatrième John Wick 4 est annoncé depuis un moment mais sa sortie, prévue initialement en mai 2021, vient d'être reportée au même mois de l'année suivante. L'univers autour de John Wick pourrait trouver, entretemps, une autre sorte de prolongement. La série The Continental semble toujours en préparation même si on n'en entend plus parler, et il ne faut pas oublier le spin-off Ballerina.

Chloë Grace Moretz espérée en Ballerina

L'insider Daniel Richtman évoque ce film annexe et explique que le studio aurait une grosse cible pour le rôle principal. Ballerina pourrait être incarnée par Chloë Grace Moretz, qui a déjà posé quelques bases en combat rapproché grâce à son rôle de Hit Girl dans Kick-Ass. On ne sait pas si une offre est sur la table ou si elle accepterait de prendre le rôle. Le personnage avait déjà été vu dans John Wick : Parabellum, sous les traits de la danseuse Unity Phelan. Changer d'actrice voudrait dire que le spin-off s'écarte volontairement de la saga principale. Toujours d'après Daniel Richtman, le scénario se focalisera sur Ballerina qui est forcée d'en découdre avec une organisation rivale responsable de la mort de sa famille.

À la tête de ces ennemis, on retrouvera le Maire Elias Muller, responsable de la petite bourgade remplie d'assassins, Sunnyvale. Aucun nom n'est avancé pour ce rôle qui sera très important. On peut, en revanche, s'attendre à une apparition brève de Anjelica Huston et de Keanu Reeves. Il reste encore beaucoup de choses à apprendre sur ce spin-off Ballerina. La seule certitude est que Len Wiseman a accepté de mettre en scène un script signé par Shay Hatten. Avec le report de John Wick 4, il serait peut-être temps de propulser sérieusement ce projet afin qu'il occupe le terrain en attendant 2022.